自由開講》游錫堃說得太棒了！

◎展昭
前總統馬英九日前接受廣播節目專訪，重申「九二共識」確實存在，更稱九二共識是「保命仙丹」，對此，前行政院長游錫堃在臉書上向馬英九喊話：「馬先生，請你回去你的出生地，『一國兩制的香港』，住一年給我們看看吧！」
游錫堃強調，「九二沒有共識」，馬英九卻一定要說有共識，習近平已經說得很清楚：「九二共識就是一中原則，就是一國兩制」，但馬英九還說「九二共識是保命仙丹」，既然馬英九願意接受一國兩制，請你回去你的出生地「一國兩制的香港」，住一年給大家看看，不然就不要騙台灣人了，台灣人已經不像以前那麼好騙了。
中華人民共和國的九二共識就是一中原則，就是一國兩制。（中央社）
游錫堃說得太棒了，馬英九既然如此肯定「九二沒有共識」，那麼他一向喜歡到處「Long
stay」的他，何妨抽空去住個一年，體會一下香港的「自由與民主」，若可以的話，連女兒與姊妹也一起回中國住個一年，體會「祖國」偉大建設，這樣才有說服力。
若也可以的話，阿歐西國旗可以多帶幾面過去伸張主權！與對岸領導會面時，不妨重申自己是阿歐西公民，主權及於全中國，包括已經獨立的外蒙古，這樣才是有Guts，否則只會在台灣囉哩囉說，誰鳥你？還有馬先生怎麼解釋自家有那麼多人都有外國籍？
高雄韓某人甚至形容「九二共識」是「定海神針」，又更可笑了，畢竟這是中國發言人的形容詞，堂堂高雄市長也模仿人家，又算甚麼？「定海神針」是甚麼？是否西遊記孫悟空的那一根金箍棒？西遊記作者吳承恩幻想的東西也當真嗎？
試問ROC與PROC有何不同？不過只差一個字而已，人家還是代表People，你阿歐西代表甚麼東西？世界各國只看最後面一個字China，你國民黨算老幾，要跟人家爭搶「神主牌」？早的很！
附記：本人於一月十六日有關「甲等特考」一文中，通過特考名單中有城仲模先生的名字，承蒙城先生來函要求更正，因為他並沒有參加甲等特考。雖然本人是參考維基百科所登載，但是既然與事實不符，本人一時不察，特在此表示道歉。
（教師）
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