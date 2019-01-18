自由開講》游錫堃說得太棒了！

◎展昭

前總統馬英九日前接受廣播節目專訪，重申「九二共識」確實存在， 更稱九二共識是「保命仙丹」，對此，前行政院長游錫堃在臉書上向 馬英九喊話：「馬先生，請你回去你的出生地，『一國兩制的香港』 ，住一年給我們看看吧！」



游錫堃強調，「九二沒有共識」，馬英九卻一定要說有共識，習近平 已經說得很清楚：「九二共識就是一中原則，就是一國兩制」， 但馬英九還說「九二共識是保命仙丹」，既然馬英九願意接受一國兩 制，請你回去你的出生地「一國兩制的香港」，住一年給大家看看， 不然就不要騙台灣人了，台灣人已經不像以前那麼好騙了。

中華人民共和國的九二共識就是一中原則，就是一國兩制。（中央社）



游錫堃說得太棒了，馬英九既然如此肯定「九二沒有共識」，那麼他 一向喜歡到處「Long

stay」的他，何妨抽空去住個一年，體會一下香港的「自由與民 主」，若可以的話，連女兒與姊妹也一起回中國住個一年，體會「 祖國」偉大建設，這樣才有說服力。



若也可以的話，阿歐西國旗可以多帶幾面過去伸張主權！與對岸領導 會面時，不妨重申自己是阿歐西公民，主權及於全中國，包括已經獨 立的外蒙古，這樣才是有Guts，否則只會在台灣囉哩囉說， 誰鳥你？還有馬先生怎麼解釋自家有那麼多人都有外國籍？



高雄韓某人甚至形容「九二共識」是「定海神針」，又更可笑了，畢 竟這是中國發言人的形容詞，堂堂高雄市長也模仿人家，又算甚麼？ 「定海神針」是甚麼？是否西遊記孫悟空的那一根金箍棒？西遊記作 者吳承恩幻想的東西也當真嗎？



試問ROC與PROC有何不同？不過只差一個字而已，人家還是代 表People，你阿歐西代表甚麼東西？世界各國只看最後面一個 字China，你國民黨算老幾，要跟人家爭搶「神主牌」？ 早的很！



附記：本人於一月十六日有關「甲等特考」一文中，通過特考名單中 有城仲模先生的名字，承蒙城先生來函要求更正，因為他並沒有參加 甲等特考。雖然本人是參考維基百科所登載，但是既然與事實不符， 本人一時不察，特在此表示道歉。

（教師）

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