自由開講》吳斯懷的書面質詢，證明「下架吳斯懷」的訴求完全正確

吳益之

前退役將領、現任中國國民黨不分區立委吳斯懷日前在書面質詢時表示，若中國發動戰爭，「我們真的準備好了嗎？」



吳斯懷認為蔡總統在接受媒體專訪時的說法十分挑釁中國，然而蔡總統實際上只是強調中國不可輕啟戰端而已。蔡總統的發言是在展示身為中華民國國家領導人，絕對不會讓台灣在中國武力威脅下屈服，這不是國人都支持的嗎？吳斯懷的輕率妄言，證明他根本不符台灣民意的期望，完全不適格當一位國會議員！

國軍退伍中將、現任國民黨不分區立委吳斯懷（前）過去曾赴中國聆聽習近平談話。（圖擷自YouTube）

蔡英文總統日前接受英國媒體BBC專訪時說：「我們一直十分努力增強我們的能力」、「對中國來說，侵略台灣的代價將十分巨大。」這個發言當下，完全沒有任何人質疑這叫「挑釁」。相反的，蔡總統發言理直氣和，面對敵人不屈不撓，相當得體。說實在話，做為台灣的三軍統帥，講這樣子的發言，只是表現總統與三軍統帥該有的基本的職責態度而已，若不這樣說，難道要說「歡迎共機繞台」嗎？

然而，吳斯懷日前卻質疑這樣的態度是挑釁中國。他面對記者質問時還怒回：「陸軍M1A2還沒到達、潛艦國造還在研製、F16V才完成採購程序，募兵制成效目前也被各國多重檢討，國軍的後備戰力是不是準備好了？」是的，上述工作台灣當然都還沒有全部到位，但拖延台灣國防自主武力建置的，不就是國民黨執政時期的錯誤政策所導致的嗎？

吳斯懷還說，「畢竟只要起了戰端，兩岸人民都會損失，我們承擔得起嗎？請問台灣不論政治傾向的同胞，願意承受戰爭嗎？強而有力的國防，主要是避戰，不是戰爭。」是，我們都同意戰爭絕對不是最好的選擇，任何一個地方發生戰禍都是悲劇，但沒有一個國家不是平時就在為萬一發生戰爭做保衛國家的準備。而且問題是，吳斯懷曾為國軍高級將領，不去質問中國政府軍機繞台帶給台灣國防安全的壓力，卻反過來責罵台灣，這就是在打擊軍隊士氣。吳斯懷真的枉費了他退將的資歷！



全世界有許多小國，憑著驚人意志且不懼戰的勇氣，讓週邊國家不敢得罪，最有名的就是以色列。吳斯懷不思考小國如何讓大國尊敬懼怕之道，卻對中國威脅輕易示弱，反映了他內心的軟弱與恐懼。當年英國首相張伯倫主張不要激怒希特勒以換取歐洲和平，請問最後換到了嗎？

吳將軍！保留一下台灣國會議員的顏面好嗎？別忘了你曾經是國軍的領導階層，您當年在習近平面前端坐聽訓的畫面可都還留在大家心中，請為自己跟國軍保留一絲尊嚴，好嗎？

（政治評論者）

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