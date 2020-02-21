自由開講》別長中國人威風，滅台灣人志氣

許瑞德

長期以來，親中立場備受爭議的退役將領，國民黨不分區立委吳斯懷，在擔任立委後所提出的書面質詢內容，照樣受到社會各界高度關注。除了在質詢中質疑蔡總統「挑釁」中國，更指出，若中共發動戰爭「台灣真的準備好了嗎？」而在內容遭揭露之後，他更表示，「我們畢竟是弱者，這是很現實的問題，『如果你要來就來吧』這種味道是不對的」，再度引發各界批評。

國民黨不分區立委吳斯懷。（資料照）

事實上，執政黨近四年來的執政及與中國往來時所持的態度，是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」。而一直以來，中國以強硬的作為片面改變台海的現狀，甚至改變整個世界秩序，現在被世界各國視之為洪水猛獸的「一帶一路」，不就是中國所不斷強調「永遠不稱霸、永遠不擴張」的最真實謊言嗎？

此外，國民黨不停掛在嘴邊的「九二共識」，不就是一直以來支持中國掏空台灣主權的最有力的鐵證嗎？直到今年1月11日，台灣人民用選舉結果證明，中國對台灣的強硬壓制是完全無效的，同時也用這選舉結果將所謂的「九二共識」送進焚化爐。

台灣從來就不是弱者，台灣更不是如同中國般地隨時派出軍機、軍艦四處繞行恐嚇他國的國家；台灣拒絕戰爭，但是台灣人民絕對不會是弱者；台灣不挑釁，但是台灣人民也絕對不會用膝蓋走路。如果一位曾經擔任將軍職務的立法委員，在政府極力維持兩岸和平的立場上拼命架拐子，忘卻戰時應擊退敵人的職分，不論是不是現實的情況問題，都已經嚴重地傷害了台灣人民的情感，也壯大了敵人的裡子和面子。

別忘了！1月11日，817萬231人所創造出來的選舉結果，台灣這座民主的堡壘可以奮力抵抗外辱，但絕不容許內欺。如果你也認同自己是台灣人，那還要長中國人的威風，一直滅台灣人的志氣嗎？

（政治評論者）

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