自由開講》吳斯懷立委只剩消費國軍的功能？

蘇世軒

中國在年前終於隱瞞不住武漢肺炎疫情爆發的消息，幸好當時的蔡英文政府足夠敏銳，立刻把武漢肺炎定調為同SARS等級的傳染病疫情，因此立刻下令禁止口罩出口。而當時的國民黨政客是怎麼說的？「沒有人道精神」、「這是挑釁中國」，韓國瑜、馬英九更是大力抨擊蔡英文政府，甚至還有親中藝人辱罵蘇貞昌是「狗官」。

政府下達行政命令，都是有所依據，當時台灣的口罩存量，只有4000多萬；台灣口罩的產能，當時也只有每日300萬，可以說是非常捉襟見肘，連台灣人一天一片都完全不夠了，又怎麼能夠隨意打腫臉裝胖子，說捐就捐？

結果當初嚷嚷著要捐口罩給中國的國民黨政客們，現在還有臉不斷的消費口罩議題，說這是「口罩之亂」，請問那個臉面在哪，跨越時空自打臉嗎？而其中最誇張的就是吳斯懷，既消費口罩又消費國軍。

當蘇貞昌院長調度國軍弟兄，協助口罩廠商提升產量時，吳斯懷說這是在「圖利口罩廠商」。前幾天，吳斯懷的書面質詢，指稱政府禁止口罩出口、禁止中國旅客入境，是在「挑釁中國」。今天立法院開議的政黨質詢，吳斯懷更說會有「國軍群聚感染」的危機。

防疫不用有神隊友，只需要少一點的豬隊友，吳斯懷就是台灣防疫過程中的那個豬隊友。

國民黨不分區立委吳斯懷。（資料照）

比起消費國軍、擔心國軍群聚感染，更重要的是持續的把疫情掌握在可控範圍，將傳染源阻擋在國門第一線之外，這也是禁止中國旅客入境以及阻斷三通的主要原因。所以這不是挑釁中國，是在保衛國人。況且真正挑釁的一方，是那個在疫情無法掌控之下還不斷派軍機繞台的中共才對吧？

而政府調派國軍弟兄協助口罩生產，產量從過年前的300萬，如今提升到500萬，這也不是圖利廠商，是在保衛國人；防疫視同作戰，國軍弟兄生產口罩，等同生產戰略物資，請問吳斯懷，這是哪門子的「圖利廠商」？

政府至今所做的一切，目的都是要保護國人同胞，可以倖免於這次的武漢肺炎，只要沒有社區感染，也就不必擔心會有國軍群聚感染。吳斯懷與其消費國軍弟兄，不如思考如何成為政府防疫的後盾；如果不願意成為政府後盾也沒關係，反正本來就沒有人對吳斯懷抱有期待，但至少也不要不斷成為政府防疫的豬隊友。

木已成舟，吳斯懷已經是國民黨的不分區立委了，身為台灣的納稅人之一，我願意供養吳斯懷四年，允許他可以什麼都不用做，整天當「薪水小偷」，我也非常樂意。立委一個月薪資19萬給他偷是小事，但台灣全體國人同胞的健康則是大事，防疫絕對不能毀在吳斯懷的手上。

（自媒體工作者）

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