自由開講》國民黨主席補選，「舊瓶裝新酒」

◎蕭嘉弘

國民黨在2020的總統大選落敗，將2018年底的勝選氣勢和高支持度「打回原點」，蔡英文總統連任成功，並一舉成為台灣總統直選以來，民意支持度最高的總統，除了黨「刻意」操作推出的總統候選人爭議大，「草包形象」深植人心外，包括連黨立委參選落敗的李彥秀和柯志恩，在廣播節目上都不否認不分區立委名單的「吳斯懷因素」，加上咸認虛幻、不存在，邱毅去年一月明指是一國兩制的「九二共識」，且是以統一為目標，都是黨需嚴肅面對，拖垮了黨，特別是不獲年輕人認可的不利因素。

藍營年輕世代陸續發起「青黨行動」、「野生中常會」，以及第三波的「野生政發會」等，寄望黨主席的補選以及隨之的黨務革新，但已被開除黨籍的前青年團團長李正皓直言，如果黨主席的候選人都是嘴上說說，要年輕化、本土化、內造化，卻沒有任何具體的「劇痛」作為，台灣人民不會在乎國民黨要改革什麼，所言甚是。

此次補選，立委江啟臣、前副主席郝龍斌對決態勢明顯，但為了選票極大化，原本對中嗆聲、展現guts的郝龍斌拜訪，向「堅持九二共識」的前總統馬英九請益。對於基層傳出裁撤黃復興黨部的呼聲，郝江二人都表示不會裁撤，江更厚顏表示是「黨的重要資產」。選前即引起高度爭議的吳斯懷，背後就是黃復興黨部勢力在撐腰，面對吳斯懷的爭議和危害，能不用檢討黃復興黨部勢力對黨的挾持？檢討黨陳腐的兩岸關係政策，卻續抱不存在的「九二共識」？

對於基層傳出裁撤黃復興黨部的呼聲，郝江二人都表示不會裁撤，江更厚顏表示是「黨的重要資產」。圖為江啟臣（左）及郝龍斌（右）（資料照）

郝江都對舊有的既得利益和派系不願得罪，只顧選票，可見改革是嘴上說說，二人演演而已，都是一個樣，誰當上台灣的中國黨主席都一樣。既已再淪為在野黨，顧好個人的政治資源，權力和「發聲」管道要緊，黨主席位置對個人和背後的勢力集團至為重要，不因防疫而來停辦，但一切照「舊瓶裝新酒」的競選和模式走，有啥好期待的。



（觀光業）

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