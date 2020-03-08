自由開講》百年老黨的主席補選粉墨登場，卻是爛戲開始的序幕？

◎吳言之

國民黨主席補選已經逐漸畫下休止符，兩位候選人郝龍斌與江啟臣的鎂光燈卻少得可憐。不管他們講了甚麼，似乎在這幾個月當中版面比傅崐萁和金溥聰的大戰還要少，更不用說韓國瑜隨便一個失言或動作，吸睛程度都比這二位要高上數倍。關鍵在於兩人都不願意認真面對百年老黨眼下的根本問題，成天瞎談高空，本身又非一軍戰將，加上任期屬於過渡性質，這齣百年老黨的補選大戲，似乎正是下一齣爛戲登場前的暖身。

國民黨7日舉行黨主席選舉，開票結果由江啟臣當選。（資料照）

國民黨在2020年的總統補選敗到和上屆總統選舉不相上下，更讓蔡英文總統拿下民選史上最高的八百萬票紀錄。國民黨從一年前的縣市長選舉大勝到總統大選大敗，關鍵問題就是韓國瑜的爭議太大，直接敗光國民黨可能勝選的底氣。這樣的過程，竟然只有金溥聰一位退休老人敢說出實情，要求檢討韓國瑜現象從何而起？答案很清楚就是國民黨過分親共以及整黨老氣橫秋，但不論國民黨主席由誰勝出，郝龍斌和江啟臣都大力聲援韓國瑜，表示他是最強戰將，難道國民黨不思檢討，確定四年後還要讓紅光罩頂的韓國瑜再選總統？

韓國瑜在此刻面臨的是有五十五萬人連署罷免其高雄市長職務，這項驚人數據不單是蔡英文在高雄開出的總統票平均每二人就有一人連署罷免，更距離罷免成功所需的五十七萬票相去不遠。這證明的是，韓國瑜在高雄的施政是人神共憤。而為何國民黨兩位候選人無人敢檢討？說穿了，就是怕惹怒外界粗估有二百萬人的「鋼鐵韓粉」。而兩人心態如此，豈不是自證是弱勢主席嗎？這樣的人選莫怪外界認為毫無看點。

郝江之爭的本質無關國民黨的體質改造，背後還是派系之鬥。坊間媒體已盛傳江啟臣雖然看似要走親美反共路線，但卻與充滿紅光的韓國瑜系統頗為交好，甚至要引入早已在兩岸買辦當中名聲有議的連系重回黨部權力核心，這樣的人選與系統如何談改革？而郝龍斌則是秉持傳統派系路線，與充滿爭議的黃復興系和吳敦義系統關係緊密，連馬英九系統似乎都頗為交好。這樣的局面，不管是誰出線，我們都看到反共與親共合流，親美與反美交好的矛盾結局。最終不論誰當選，國民黨前途似乎都仍如一灘死水。

一年半後，似乎國民黨真正關鍵的黨主席之戰才會登場，屆時恐已被罷免的韓國瑜定會揮軍北上，而馬英九又老驥伏櫪的出來參一腳，不認過氣的朱立倫定也會湊一咖，三人大戰的戲碼可能才是外界認知的黨主席之爭格局。不過若是這三位舊人之爭，這場爛戲還真是難看，國民黨的氣數還能有多少？真是讓人拭目以待。

（政治工作者）



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