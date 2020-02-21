自由開講》郝、江挺韓，是為黨主席大位做算計

許瑞德

國民黨黨主席選舉投票即將在3月7日登場，但自從黨主席代理人選、傅崐萁恢復黨籍案喧鬧多時以來，國民黨這場自家黨內的選舉可說是讓外界不勝唏噓。

國民黨在今年1月總統及立委大選失利，黨內勢力此消彼長，各派系勢力各自集結、重組，「青壯派世代勇於出來承擔」更是國民黨內唯一可以上得了檯面的口號。從黨主席的代理人選，及傅崐萁黨籍的恢復案，更可看出兩位國民黨黨主席候選人檯面下的力量挪移，及檯面上戰火焚燒。如今，高雄市長韓國瑜的罷免案成案在即，儼然又成為黨主席參選人爭取黨員票的攻略標的。

若由傅崐萁黨籍恢復案來看，相對於江啟臣的安全保守說法，郝龍斌似乎更為積極在這個議題上做出表態。郝不僅明確表示，「國民黨現在面臨危機存亡之秋，需要結合各方力量，一起幫助國民黨改革與打拚，傅崐萁在三次總統大選，都支持國民黨的候選人，這次加入國民黨立法院黨團，也得到支持與認同。」

但傅的黨籍恢復案仍然存在爭議，是不爭的事實，於是再由麾下的年輕一輩發言人出來就「程序正義符合與否」加以批判，則可以對於黨內年輕黨員對於國民黨「換湯不換藥」的心態與看法稍加緩解。換言之，挺傅入黨背後這群人的力量，郝龍斌可以說是已經收攏了！

郝、江共同挺韓，口徑一致。圖為去年罷韓遊行群眾拉著「保衛台灣」的綠色大旗。（資料照）

而在高雄市長罷免案的立場上，這是兩位國民黨黨主席參選人無論如何都必須守住的支持票源與力量。對此，郝龍斌表示，「韓國瑜打下的江山，國民黨要協助韓把戰果保存好，讓市民知道國民黨執政比民進黨更好，韓有任何需要，國民黨都要做韓的後盾。」江啟臣則說，「高雄市的施政表現，就是國民黨的執政能力展現，韓在國民黨最艱苦的時候拿回高雄執政權，是無法抹滅的功勞，全黨上下都有責任與義務幫助韓及高雄市政府面對危機。」

郝、江兩位共同挺韓的口徑一致，也讓人不禁思考，韓國瑜參選總統時所獲得的522萬2119票民意基礎，果然是非常誘人的。

但是別忘了，韓國瑜當初可以代表國民黨參選總統，國民黨內的菁英藍、知識藍可說是完全嗤之以鼻的。不僅過程中袖手旁觀、婉拒競選總部主委相關職務，直到選舉最後階段才出來站站台、喊喊凍蒜口號，以表團結跡象。這次國民黨的主席之爭，挺韓有沒有用？挺韓究竟能否在黨主席選舉中的最後一哩路衝上大位？結果將意味著「菁英藍」和「草根藍」的勢力孰大孰小。

主席候選人挺韓力道愈大，若能順利當選黨主席，代表著韓市長在國民黨內還有一定的市場；相反地，如果大力挺韓，但卻未能當選，則代表著韓市長若遭罷免成功，也將完全被打回原形。這兩年來，韓市長的「政壇奇幻之旅」或許也將就此邁向終結了！

（政治評論者）

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