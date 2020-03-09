自由開講》國民黨的草船借箭

許瑞德

國民黨黨主席選舉，在7日由立委江啟臣以大幅度票數勝出。但眾所矚目的中共總書記習近平，卻未依循往例致新任國民黨主席江啟臣賀電，讓外界質疑，是否中國共產黨對於國民黨新任黨主席存有高度疑慮與戒心？也讓各界再度檢視，國民黨新科主席江啟臣對於「九二共識」是否仍如以往連戰、馬英九般的忠誠？

若回看這次國民黨黨主席補選政見發表會時，參選人江啟臣的政見言論，他表示：「九二共識」過去有用，是因為它容許兩岸「各自表述」的模糊空間，但去（2019）年初對岸在談到「九二共識」時，提出「一國兩制台灣方案」，壓縮了這個概念的彈性。且去年反送中事件，及眼前爆發的疫情，都凸顯中共極權威權的控管，已經成為風險的溫床，這些事件都導致台灣民眾對中共當局的疑慮，連帶衝擊到對「九二共識」的接受度。這些原因使「九二共識」顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾的信任。

新任國民黨主席江啟臣。（資料照）

江更指出，未來如何延續「九二共識」，「擱置主權爭議、求同存異、務實交流」的智慧，重新思考國民黨的兩岸論述，締造新的兩岸信任基礎，必須要「開放討論、展開辯論」，最後凝聚黨內共識；而且主張應尊重台灣民主，因此，未來兩岸關係的任何調整，須先爭取台灣民意的授權，不是任何人能片面決定的。

而對於江啟臣在補選時如此的政見主張，中共可說是「嚇到吃手手」，高度懷疑連國民黨都可能被染成了「小綠綠」？此外，江啟臣在今（9）日就職黨主席的演說時，仍然沒有提到中共最最在意的「九二共識」，只表示自己的原則就是「堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉」。

如此一來，真逼得中共再也按捺不住了，透過中國國台辦發言人表示，「希望江啟臣珍惜和維護國共兩黨『堅持九二共識、反對台獨』的政治基礎」，試圖為國民黨新主席的兩岸論調踩剎車，同時更利用《新華社》重砲狠嗆國民黨「以為丟掉九二共識就能與民進黨搶票，根本就是自欺欺人的政治幻想」。

相對於中共急得跳腳的言論，江啟臣的發言內容想必是經過盤算，試圖在一時性的氛圍下，走一步算一步地將國民黨的兩岸論述從「傾統化」的軌道拉回置中，以吸引非統非獨的中間台灣選民，而這樣的方式，也意圖將民進黨更往「純獨」的方向推進，以國民黨「新江式兩岸論述」，排擠民進黨原所佔的「維持現狀」票盤。

但有趣的是，民進黨的基本盤怎可能由國民黨主席三言兩語就能排擠或打動？這或許恐怕是新任主席江啟臣以草船（國民黨）借箭（共產黨的憤怒），來凝聚自己的新支持基礎而已吧！親愛的中國共產黨同志們，就別太當真了！

（時事觀察者）

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