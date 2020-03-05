自由開講》中共發動「病毒假訊息」攻擊的四個目的

樂克凜

儘管武漢肺炎的疫情持續在全球範圍內擴散與延燒，但那不斷被世界衛生組織（WHO）肯定與「激賞」其防疫作為的中共政府，顯然已經進入了「歌功頌德」與「趁機生事」的階段，而不顧這起嚴重性早已遠超SARS的全球公衛緊急事件，事態仍在升高。

中共在這場疫情中的各種「趁機生事」與「歌功頌德」，以及不惜透過各種卑劣的假訊息手段來達成目的，臺灣人可以說是全世界感受最深刻、也受害最大的當事者。（美聯社）

中共這次接二連三藉由在疫情中的各種言論管控、假訊息製造、資訊戰攻擊，其實不外乎四個目的：

（一）「維穩」：連死亡時間都可以因應「國家需要」

儘管國臺辦最近氣噗噗地跳出來否認中共有進行任何的假訊息攻擊，但整場武漢肺炎疫情一開始，這個政權便忙著隱匿各種真相、噤聲各種質疑，努力打造出一副「天下太平」的假象。遑論中共操作的對外假訊息攻擊了。打從一開始，這個政府就根本沒有對自家人民說實話的念頭。

那個被稱為「吹哨者」的李文亮醫師，就是戳破國臺辦說詞的最好證據：連一個說出實話的醫生都可以被公安逮捕、警告，甚至連他染病去世的死亡時間，都要讓國家「精挑細選」，以避免人民對政府的不滿有機會萌芽。這樣把「維穩」看作壓倒一切的政權，實在沒有資格繼續存在於世間。

（二）「卸責」：中共忙著說「我很乖，都是別人的錯」

在檯面上，中共打從一開始就和WHO「合作無間」，兩者一搭一唱，一邊要大家「相信中國、讚嘆中國」，一邊又忙著要大家「去汙名化」，談及病毒時不應使用「中國」或「武漢」之類的地理連結。而在檯面下，中共一直想試圖將武漢肺炎病毒來源，歸咎於美國的各種陰謀論與假訊息攻擊，更從來沒停止過，甚至不惜用「超譯」或「變造」的方式來「處理」國際媒體的報導，以欺騙自家人民、迴避責任、引導民族主義情緒。

中共絕對是搞錯了什麼。大家此刻最在乎的，並不是病毒從哪裡來，而是要如何制止它再往更多地方蔓延而去；而中共卻忙著為自己卸責，這種種舉措看在其他國家人民的眼中，只是既可笑、無用，又幼稚得可以。

（三）「轉移」：塑造他國疫情比自己更慘的假象

為了展現政府「充分掌握」疫情狀況的能力，中國推出了數款可顯示各省市地方病例數等資訊的網路平臺；但不只那連續十多日皆相同的「死亡率」讓人懷疑有「精心調配」之嫌，更不止一次火速刪除暴增的數據，然後再重新「修正」。

但當疫情的擴散已進入中共無法掩蓋的地步時，這個政權所作出的選擇，竟又是如此地幼稚：它一面放消息稱「美國流感死更多人！」；一面在臺灣則釋放出各種惡意又誇張的疫情謠言，彷彿在中國僅僅只是有場「比較嚴重的傳染病」在發作，但在美國或臺灣根本已經是宛若「人間地獄」。只是，那屢屢把只會發生在中國等威權國家裡的慘況與不人道想像，企圖套到其他國家身上的低劣操作，只會讓人在啼笑皆非之餘，更加慶幸自己不屬於那樣的國家。

（四）「自誇」：疫情尚未歇，歌功頌德先

你只要稍微瀏覽一下中國政府與官方媒體的網站：習近平的「親自指揮、親自部屬」讓防疫團隊為之振奮、醫護人員爭先恐後地「犧牲奉獻」、中國在防疫戰線中展現的「大國實力」與「高科技力」......甚至疫情未歇，中國官方出版社已經出爐了一本熱騰騰的新書《大國戰疫》來歌功頌德。真讓人感嘆，在中國從事新聞工作真的很不容易：每天都要努力封鎖外界訊息，並不斷生產出各種「正能量」的「好消息」。可惜，謊話說得再多，也不會變成真的。

中共在這場疫情中的各種「趁機生事」與「歌功頌德」，以及不惜透過各種卑劣的假訊息手段來達成目的，臺灣人可以說是全世界感受最深刻、也受害最大的當事者。當中共連編造竄改政府公文、仿造臺灣媒體報導、惡意散布臺灣疫情謠言這類的惡質手段都使得出來，且還在不斷「進化」的同時，臺灣除了一面積極防堵病毒蔓延，另一面更該對中共的企圖更加警覺。

而這場從一開始，中共就不斷利用各種虛假、變造、扭曲、惡意、誤導等等方式來攻擊臺灣的資訊戰，更讓人不禁感嘆：既然有那麼多的資源、時間與精力，中共為什麼不多花一點在當務之急的防疫上呢？一個視自家人民的福祉與性命如草芥般的政權，又怎麼期待會永遠獲得人民的支持與愛戴呢？

（政治工作者）

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