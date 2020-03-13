自由開講》吵著要換陳時中，陰謀算計在其中

吳兆熊

日前蔡美珠老師發表在自由廣場一篇〈換陳時中居心叵測？〉，表示對中國國民黨一直吵著要換掉防疫指揮官陳時中部長的用意何在，納悶不得其解。

這次武漢肺炎疫情，台灣原本被美國CDC預測將會是「中國以外災情最慘重的國家」，但是到目前為止，台灣卻是防守武漢肺炎疫情做得最好的國家，連美國國家廣播公司新聞網（NBC News）刊登一篇題為「台灣在對抗冠狀病毒方面能教世界什麼事？（What Taiwan can teach the world on fighting the coronavirus）」報導，都說台灣可以提供全世界如何遏止疫情傳播的寶貴經驗。

這位「鋼鐵部長」調度有方，在每天記者會上，他將疫情現況交代得一清二楚，如此的透明度，民心自然得以安定。他做事非常細心，在第一次武漢包機回國時，他親自坐鎮在機棚監督檢疫，並隨著回國的國人到檢疫所安頓下來才離開，徹夜不眠，隔不到幾小時，又要去開記者會。又如自鑽石公主號郵輪下船，包機撤回的國人，經過十四天的隔離，在解禁日的凌晨，他親自到檢疫所歡迎他們，一同切蛋糕慶生，令人感到無比溫馨。

這麼好的指揮官，為什麼中國國民黨一直吵著要把他換掉，邏輯何在？為什麼他們會這樣做？問題的核心是：「中國」國民黨仍然以中國本位在做思考，絲毫不以台灣為念。

去年在世界衛生大會（WHA）會場外，陳時中部長也加入台灣民間宣達團的行列，向國際社會發聲，表達台灣不附屬於中國，要求以台灣之名加入世界衛生組織（WHO）。他和宣達團一起遊行陳抗，手舉著「用心看台灣」、「WHO FOR TAIWAN」等標語。

衛福部長陳時中2019年在世界衛生大會場外，手持「用心看台灣」爭取加入WHO情形。（曾琮愷提供）

這當然讓中共非常不高興，視其為眼中釘，欲除之而後快。中國國民黨揣摩到上意，於是盡其所能，一而再，再而三，吵著要拔除掉這位深得民心，也獲得各國讚賞的部長。不管去掉陳部長的後果對台灣會如何地不堪設想，能把他拉下台，國民黨就可以向習主席邀一個大功。這是純粹以意識形態在操作政治，根本置國人生死於度外，非常惡毒，這個政黨！

中國國民黨吵著要拿掉陳部長還有一個更深層、更狠毒的目的。在二月中，當中央流行疫情指揮中心公布第19例、第20例確診病例為本土型確診的時候，立法院國民黨團立刻召開記者會，要求即刻啟動防疫指揮中心一級開設，並以調虎離山計，要求由副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官。

國民黨立院黨團2月14日召開「統整防疫決策 建請一級開設」記者會。（資料照）

這時候，台灣的疫情隱隱約約好像要轉變成社區感染，大家人心惶惶，國民黨認為逮到他們要的絕佳機會，於是他們以「統整防疫決策、建請一級開設」這冠冕堂皇的招牌做幌子，來遂行他們的目的。

什麼目的？就是要整垮蔡英文帶領的民進黨政府。你我都知道，防疫如作戰。前線在作戰時，兵家最忌就是陣前換將。一旦換了指揮官，步調就會亂；一旦有稍微混亂，敵人就可抓住弱點，乘勝追擊，一發不可收拾，有如河川潰堤，氾濫成災。那時，整個國家和政府就將大亂。中國國民黨的暗算就是要把民進黨政府搞砸，他們才有機會重新執政。結果是整個台灣變成武漢，這個政黨視台灣人民的身體和生命如糞土，只有拿到政權最重要。

「國民黨不倒，台灣不會好！」誠哉斯言。

（美國大學名譽教授）

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