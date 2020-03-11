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自由廣場》換陳時中居心叵測？

2020-03-11 05:30
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◎ 蔡美珠

新任國民黨主席、立委江啟臣昨在立法院質詢時指出，近來疫情持續擴大，重點已經不只是防疫，也包括隨之而來的經濟與國安衝擊，應該要讓大家知道行政院長在其中扮演何種角色，以及未來院長會在什麼情況下站到第一線擔任指揮官。蘇貞昌答詢表示，衛福部長陳時中就是他派到第一線作戰的指揮官，而且做得很出色，而他本身就是負責協調各部會。

實在令人不解，在野黨之前屢次建議要一級開設，更曾建議由副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官，立委林為洲在總質詢時也強烈建議中央疫情指揮中心一級開設。蘇揆表示，從疫情一開始，總統就召開國安會議，即使疫情指揮從三級提升為二級，一直都是以國安層級在管控，包括口罩實名制、寒假延長暑假縮短等，都是他親自主持，且所有部會都是主政單位，共同分擔。

另外，災害防救法第十三條規定，重大災害發生或有發生之虞時，中央災害防救業務主管機關首長應視災害之規模、性質、災情、影響層面及緊急應變措施等狀況，決定中央災害應變中心開設時機及其分級，應於成立後，立即報告中央災害防救會報召集人，並由召集人指定指揮官。而且陳時中的表現也深受各界肯定，不知為何江主席和該黨立委老是在疫情指揮官作文章，不禁令人懷疑是想要換掉非常稱職的指揮官陳時中，實在是居心叵測。

（作者為退休教師）

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