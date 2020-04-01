胡，怎麼說》國民黨盡是「夾手珍」及「類夾手珍」！

防疫吃緊的當下，一些荒唐言論仍不斷出現，其中，以國民黨立委陳玉珍提的「台灣不是國家」最荒謬，而國民黨內盡是夾手珍們，發表自外於台灣的言論，可統稱為「夾手珍」及「類夾手珍」謬論。

防疫吃緊的當下，一些荒唐言論仍不斷出現，其中，以國民黨立委陳玉珍提的「台灣不是國家」最荒謬，可統稱為「夾手珍」及「類夾手珍」謬論。（資料照）

有一種謬論，說是台灣防疫所以做的好，靠的是中國，在去年8月停止放行中客赴台灣自由行，到12月武漢肺炎疫起之時，剛好全部中斷，中客大減，病毒也大減，歪打正著，救了台灣。還說台灣應該感恩中國，卻不但不感恩，還以怨報德云云。

這種謬論主要從中國發出，荒唐之處不值一哂，台灣急統派政客紅媒竟然附合其謬。不過，只要回顧中國停止放行赴台自由行當時，那幫紅色政媒大肆炒作，指這是中國懲罰民進黨蔡英文政府，台灣將損失天大地大收入，少了中客商家會如何慘慘等等，顯然合謀助藍打綠、挺韓壓蔡，企圖干預台灣大選，最後當然沒得逞。

此時卻出現台灣防疫應感恩中國停止自由行的悖論，就當做那急統派同一幫紅藍政媒彼此互相狠狠打臉吧！這是「類夾手珍」謬論之一。

有一種謬論，說是台灣不應再稱武漢肺炎，應配合中國稱新冠肺炎，以向中國釋出善意，避免歧視用語，並應助中國抗疫。這類謬論每舉反歧視、人權、人道等皇皇用語逼壓台灣，其實就是要台灣靠向中國、接受一中。要反問他們：台灣最終要釋出什麼善意，中國才會滿意？不就是去掉台灣的國格、主權、尊嚴嗎？那就是自己砍頭獻上！當然不能接受！又是一種「類夾手珍」謬論。

這類謬論每舉反歧視、人權、人道等皇皇用語逼壓台灣，其實就是要台灣靠向中國、接受一中。圖為國民黨立委陳玉珍（中）。（資料照）

有一種謬論，在中國疫情大爆發的2月及3月初，藍軍大聲主張台灣對中國不能關門以嚴防疫情入境，最近，歐美疫情大爆發，他們卻主張為何不立刻全面關門禁止從歐美入境？開開關關，他們都以中國為標準。

防疫是一種「動態調整」，視境內、境外疫情，以及台灣防疫及醫療體系承受能力做調整，以上又是一種「類夾手珍」謬論，當然不能採信，否則台灣會被害慘。

「類夾手珍」謬論最典型的是，去年1月2日，習近平總書記提出探索「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統強力拒絕接受。今年1月11日台灣大選，蔡英文大勝韓國瑜。有人就說蔡英文應該感恩習近平出手相救，提出一國兩制台灣方案，讓蔡英文抓到著力點大反擊，才能勝選。這種謬論，就如大野狼大聲嚷嚷要吃掉小紅帽，小紅帽拚命扺抗自保才得以生存，他們卻小紅帽應該感恩大野狼，是要叫小紅帽自己送去給大野狼吃嗎？

最末談到夾手珍提的「中華民國才是國家，台灣不是國家」謬論，行政院長蘇貞昌重磅回擊「沒資格當國會議員」。夾手珍謬論所以是謬論，因其悖離「台灣共識」，即「台灣是一個主權獨立國家，現在的國名是中華民國」。其實，夾手珍不是要保中華民國，只是「見縫插針」，藉機反台獨表現給北京看吧了，否則，她就應該以中華民國立法委員身分向中共政權抗議，「竊佔中華民國國土」！而不是回嗆蘇揆快修憲改台灣國。

最末談到夾手珍提的「中華民國才是國家，台灣不是國家」謬論，行政院長蘇貞昌重磅回擊「沒資格當國會議員」。（資料照）

國民黨立院黨團竟發聲明挺夾手珍「台灣不是國家」謬論，看來全黨皆謬、盡是夾手珍們，皆是自外於台灣之輩，就由它去吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法