胡，怎麼說》國民黨拿錯劇本，演了一年傀儡戲，卻還一直演...

胡文輝

2020年年頭到年尾，中國國民黨就如拿錯劇本的劇團，連續演了一年荒腔走板的錯戲，卻不肯、不能、不敢、不願修改，眼看2020年12月了，卻還一直演、一直演到年底，看來明年還要錯戲錯演下去，一直演到被台灣選民以選票終結完蛋才了事！

2020年頭等大事，就是大疫起於中國武漢，武漢肺炎病毒籠罩全球，還有美中經濟貿易大戰，中共、港共政權露出專制的猙獰，全面反撲香港反送中運動，中共派軍機連續數月侵犯台灣空域，武嚇台灣...，國際上的大事真不少，觀察中國國民黨的立場，總是站在台灣的對立面，表現的一點都不像是「台灣的」政黨，而是「中國的黨」。

請繼續往下閱讀...

中國國民黨在台灣應該演出的是在野黨角色，但它拿出的劇本卻是中國的，不但劇本，連製片、導演看來都有「中國的」影子。

中國國民黨演出「原著劇本」，其核心根據的就是中共頭子習近平在2019年1月定調的「一國兩制台灣方案」，

所以，中國國民黨才會推出最能體現此一意旨的韓國瑜出馬競選總統；

所以，才有2020年1月11日台灣總統大選中國國民黨的潰敗；

所以，中國國民黨在香港反送中運動遭中共港共暴力加惡法鎮壓時，軟弱的靜默、不敢出聲譴責；

所以，當武漢病毒大疫來襲時，中國國民黨不但不挺優先保台，反而施壓台灣政府開放疫區中國人入境、反對政府禁止口罩等抗疫物資輸往中國等措施；

所以，在中共派軍機連續3個多月來，如附骨之蛆貼近台灣、時時侵犯台灣空域，軍武威脅台灣之際，國民黨不但沒有嚴批中共、反而砲口對內批判台灣政府；

所以，國民黨的要角馬英九、蘇起、陳廷寵、吳斯懷等，還配合中共武嚇台灣，大力發動文攻，高唱首戰即終戰、國軍不到一天就會投降的失敗主義、投降主義禍國殃民論調；

所以，中國國民黨把反對美豬擴大開放當做親中反美戰場，一路杯葛到今，使盡在議場丟雜碎等下三流的「政治雜碎手段」，仍不肯罷休，還要一直演、一直演...，只要美中對抗持續，國民黨就會一直接連演出，反美豬、反軍購、反....。

國民黨主席江啟臣一度想改編這個一個中國的劇本，讓九二共識成為歷史文件，但是，馬英九等人就如中國派來的執行製片、執行導演，嚴令不准更動，加上韓粉等入戲的觀眾出征助陣，江啟臣只能乖乖聽令，另一有意角逐黨魁的朱立倫也能閃則閃，不敢對中國習大大的「原著劇本」表態要改弦易轍。

國民黨主席江啟臣（前右）、前總統馬英九（前中）。（中央社/資料照）

2020年，中國國民黨拿錯劇本，演了一年錯戲，2021年，不論誰當中國國民黨黨魁，拿錯中國劇本在台灣錯演，卻仍然要一直演下去...。

台灣人民實在看不下去了，下次選舉就用選票把這票拿錯劇本演錯戲，卻歹戲拖棚不肯下台的「中國傀儡戲子」，全部終結完蛋！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法