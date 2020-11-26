胡，怎麼說》江黨魁畏戰蘇閣揆，12度避戰還要+1？！

兩軍對陣，各自擺開陣式，重砲就位，開砲互轟，直到分出勝負......。

在立法院朝野對陣的質詢、答詢，亦應如此。美豬擴大開放之爭，行政院長蘇貞昌率閣員列陣，準備應戰，最大在野黨國民黨黨魁江啟臣立委，率隊擺開陣式，上場重砲開轟。但是，國民黨卻一路藉故杯葛，避戰政策辯論、江黨魁畏戰蘇閣揆，因此這種場面到現在還看不到。

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立法院國民黨團12度杯葛行政院長蘇貞昌上台進行施政報告。（資料照）

江啟臣領導的國民黨，反對民進黨政府的美豬擴大開放萊克多巴胺豬肉進口政策，本應率重砲列隊，在立院質詢時轟好轟滿，如果能把蘇揆及閣員轟倒，把政策轟得稀巴爛，打得蘇內閣毫無招架之力，那麼，就可以高唱凱歌，進而逼民進黨政府改弦易轍。

如果結果不是那樣，蘇揆及閣員雖處政策辯護的守勢作戰，但政策論辯的大砲精良、砲彈充足、講理論說不卡卡，反擊砲火猛烈，反而把江黨魁的砲兵部隊打啞、打垮、打沉，那麼，江啟臣等只能認敗，自己收拾殘兵，灰頭土臉的狠狽撤退，並接受蘇揆代表民進黨政府的擴大開放美豬政策。

立法院總質詢時，江黨魁及國民黨立委有充足時間將反對理由說清楚講明白，如果反對理由充足、藍軍大砲火力很強，當然可以以轟好、轟滿，現場有國會頻道實況轉播，還有各家電視播出，各黨各派各立委也可各自網路開直播，不愁選民看不到。

這才是開大門、走大路、以堂堂正正之師出戰！但是，中國國民黨卻不走正路，12度以拉假豬霸佔議場、杯葛蘇貞昌院長施政報告，不讓總質詢進行，因江啟臣怕對決蘇貞昌？怕藍軍火力太遜斃，不敵蘇內閣反轟，反遭擊潰？所以才用杯葛遮掩其反對理由的虛弱，因為禁不起公開對陣的檢驗？

那麼，江啟臣率領的豈不就如虛有其表的大清「北洋艦隊」，在外頭耀武揚威卻不敢出戰，講的好像很厲害，真正對戰時，卻不堪一擊！！

國民黨12度霸佔立院議場已近3個月，民進黨團立委昨晚起守議場，加保週五院會依憲法規定，請蘇揆上台施政報告，並展開詢、答政策論辯。國民黨意圖13度杯葛，並宣稱，等著瞧、衝突難免！堂堂正正的政策辯論不敢、卻繼續霸議場、等著打群架了事，這就是藍軍嘴臉上寫的圖謀！

江立委不敢在立院辯論直球對決閣揆蘇貞昌，江黨魁卻向蔡英文總統下戰帖，還講那麼多543，不管是江黨魁、江立委，好膽就在立院總質詢轟好轟滿、或被轟好轟滿，過得了蘇揆這關再說話吧！

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