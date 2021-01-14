胡，怎麼說》「防疫公敵」楊志良，沒天良！

前衛生署長楊志良近日嚴詞批評因公染疫醫護，引起醫界及社會廣泛不滿，仍堅不改口。（資料照）

馬政府時代的前署長楊志良狠批照顧武肺重症病患而不幸染疫的醫師，還要把他開除。這番話引起社會眾怒，楊志良亂防疫，馬上成了「防疫公敵」！

社會對「防疫公敵」楊志良爛言的憤怒、厭惡、唾棄，正顯示台灣人民對防疫如防敵有一條明辨是非的線，楊志良的放砲，作用根本就是在台灣防疫堅城上打洞、轟出破口，打擊守城護台最前線尖兵部隊醫護人員的士氣，方便武肺病毒大軍趁虛而入，他的這種言行，如不叫防疫公敵、什麼才叫防疫公敵？！

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從「防疫公敵」楊志良的歪言爛話一出現，就馬上被大家齊罵、公幹，也顯示台灣社會對可能亂防疫的人、事、言、行等的高度警覺及防範。

台灣防疫為何做的好、成為世界的模範生？全民力挺防疫、棄絕亂防疫，這種民心志氣、無形的團結力量，形成一個堅強的台灣防疫共同體意識，就是一個非常重要的因素。

武肺病毒大軍無形無影、無孔不入，照顧染疫病患的醫師、護理師等等，都是站在抗疫前線的最前線，直接面對病毒凌厲攻勢，分分秒秒都在與病毒大作戰，他們必須贏，台灣才能贏，他們如輸了，那就是大家全都輸了！

防疫中心指揮官陳時中部長的比喻很貼切，他說，照顧染疫病患的醫師，就像在前線打仗的人，做好了所有的準備，但仍然被子彈（病毒）打到，要去怪被子彈打到的人，實在沒道理！

的確，就如士兵在前線英勇作戰，不幸中槍受傷，你卻怪士兵為何中槍？追究他為何不躲好？那麼，有誰還會願意在前線作戰？

楊志良的話不但太沒道理，簡直冷血無情無義沒天良！

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