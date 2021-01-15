胡，怎麼說》兩大闇黑力：武肺大疫宰制世界，專制大帝統治中國！



大疫與大帝，系出同源，都源自中國，都在無情的掠奪人民的自由、人權、生命等權利。

2020年，歷史上的記載就是大疫肆虐、大帝猖狂之年，2021年，大疫不止、大帝不死，兩大闇黑力仍猖獗人間！

請繼續往下閱讀...

中共一黨專政、一人獨裁，習大帝的擁有的極權惡力，籠罩在中國全境，香港當然未能倖免，遭到港版國安惡法暴政暴烈威壓，昨天，新增的極權惡力為害是：保護傘發起人黃國桐律師被捕、編年史網站被關站封鎖等。

在中國皇權時代，皇帝的爪牙橫行，羅織俱窮，管制的文網細密到連寫歷史都遭刑獄相加，那就是專制權力恐怖統治橫暴之極，不過，香港的遭遇正是中國的縮影，在中共一黨專政、習大帝一人獨裁統治下，歷來最專制最極權最暴烈的皇帝，無論是誰都差習大帝太遠，都無法望習近平於項背！

馬雲安在哉？曾以企業大擴張、首富多金不可一世的馬雲安否？為何他突然遁隱？為何傳出他已被抓被關押軟禁？很簡單，就是中國傳統的「天無二日」觀念作祟！

不是馬雲不忠於中國、不是馬雲不為中共效命、不是馬雲不尊奉習大帝，只因他、他的企業擁有的權力，大到可與習大帝、中共比肩，可以自己號令天下，這犯了習大帝、中共專政的大忌，不被整肅才怪！

圖為阿里巴巴創辦人馬雲。（路透）

若要比較，李洪志及他創立的法輪功，打開自己擁有的一片天，隱然可與中共黨組織分庭抗禮，讓中共及當時的總書記江澤民坐立難安，所以遭到最殘酷無情而全面的整肅。

在中共政權擴軍崛起，大肆擴張其勢力，威脅四週鄰國的同時，源自中國的武肺病毒大疫，疫情近來也大起，全球染疫人數逼近1億人（加計黑數早已破億人）、死亡人數也近200萬人，2021年全球抗疫情勢更加嚴峻。

在中共專制大帝、武肺病毒大疫兩大闇黑力威脅下，台灣必須同時抗中、抗疫，而且能夠保持自由、民主生活，有如烏雲籠蓋四野之下，仍然能保有一片青天綠原，大家一定要共同守住得來不易的成果。

對於「防疫公敵」，亂抗疫將製造防疫破口，如楊志良之流，大家必須來一個當頭棒打一個、來兩個棒打一雙，絕不手軟！

前衛生署長楊志良。（資料照）

對於「民主公敵」，其言行都在親中舔共促統，如馬英九之流，根本就是要把台灣送中、送入中共一黨專政、習大帝一人獨裁的魔掌中，大家更要當頭棒打，不容其為禍民主台灣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法