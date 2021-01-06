胡，怎麼說》抗疫！抗中！2021年台灣必須過雙抗關！

2021年降臨人間，台灣今年必須最嚴肅面對的兩件頭等大事，就是抗疫、抗中，一關生死、一繫存亡。

抗疫關生死，抗疫成功才能保平安；抗中繫存亡，抗中拒統才能保台灣！

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2021年降臨人間，台灣今年必須最嚴肅面對的兩件頭等大事，就是抗疫、抗中，一關生死、一繫存亡。圖中人偶為中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

先談存亡：

中共軍機天天繞台灣鄰近空域侵擾飛，我英勇空軍健兒廣播驅離聲聲入耳，讓台灣人民感受到深重的武嚇威脅；在同一時間，中共對香港殘酷粗暴野蠻的大鎮壓、大清洗，讓台灣人民看清，不管和統、武統，台灣萬一被統、被併吞，中華民國亡國了，不管你是獨派、統派、中立派，2300萬人終極的結局就是「共慘」2字！

藍軍人士以為自己能苟免於中共專制的凌壓，以為充當中共促統的馬前卒，被統仍可消遙甚至得賞獲利，就如馬英九之流及其徒眾唱衰台灣，宣揚失敗主義及投降主義，但這根本就是愚蠢壞心卻假裝極端天真，害人害己更誤國害民，中共一黨專政來臨時，無人能倖免於難。

我長期觀察中共領導人習近平的「中國夢」，夢的重要構成當然包括台灣，但中國夢中不包括台灣人民，中國夢中更沒有台灣人民的民主自由生活方式。

藍軍親中舔共、跟著習近平大作中國夢的那些人，只是他在中國夢裡的紅藍白粉彩色幻影，如果他如夢如願的拿下台灣，當做一代暴君的歷史戰利品，藍軍的那些人必將遭「用後即棄」，在中國夢暴烈爆發後必定遭碎裂成粉，聲與名俱裂，殘餘的只是奸惡的歷史灰燼！

就如馬英九（中）之流及其徒眾唱衰台灣，宣揚失敗主義及投降主義，但這根本就是愚蠢壞心卻假裝極端天真，害人害己更誤國害民，中共一黨專政來臨時，無人能倖免於難。（資料照）

再論生死：

2021年伊始，武漢肺炎病毒正大進擊肆虐全球，世界籠罩在病毒威脅的暴風中，台灣一年來抗疫有成，生活正常到被外國媒體誤認為「正常到太不正常」，在各國紛紛宣布封區、封城、封國的風聲鶴唳下，台灣就如免於病毒暴風侵襲的「桃花源」！

千萬不要以為病毒離我們很遠，它早已包圍在四週、伺機入侵桃花源！千萬不要以為台灣過去堅壁清野成功就可輕忽，除了病毒無孔不入，許多人因政治利益等因素，或明或暗在替病毒挖洞、造破口，企圖看到台灣防失敗！這些人其實很怕病毒、怕染疫怕的要死，偏偏說的、做的都是扯防疫團隊後腿、給抗疫添亂之事，還自以為是更添亂。

為抗疫添亂的這些人，與前述「談存亡」論及的自作中國夢、為抗中添亂的那個群體，有相當的重疊，他們打著言論自由旗號，聲援中國大外宣也可自由自在的長驅直入，在台灣為所欲為，依中共意旨操弄台灣的民意，而政府不能設限。他們有意或無意卻作用相同，充當中共專制政權對台灣伸出大外宣「長臂管轄」魔黑手的「爪子」！

抗疫、抗中，一關生死、一繫存亡。去年過關、今年必須過關，天佑台灣、人人保台灣、台灣保人人，台灣一定年年過關！

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