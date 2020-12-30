胡，怎麼說》最基本的任期檢驗，誰能比習皇大大更獨裁！

胡文輝

任期，是民主與獨裁之間，最基本也最簡單的檢驗及判準！

中國國家主席習近平（2013年3月15日--？？），本屆任期在2023年3月14日屆滿，我賭他不會下台，亞洲週刊等罵蔡英文獨裁的紅媒及應聲蟲藍軍政媒敢賭嗎？2028年3月14日，習皇大大「吾3連」又屆滿，我賭他不會下台，紅藍政媒敢賭嗎？敢說他必須下台嗎？是否「照例連」到2033年？然後呢？

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中國國家主席習近平（2013年3月15日--？？），本屆任期在2023年3月14日屆滿，我賭他不會下台，亞洲週刊等罵蔡英文獨裁的紅媒及應聲蟲藍軍政媒敢賭嗎？ （圖片截圖自：香港獨立媒體網）

蔡英文總統（2016年5月20日--2024年5月19日）第二任總統任期到2024年5月19日，到時她一定會下台交棒給下一任總統，大家沒什麼好賭的，這就是民主國家台灣的日常。

紅藍媒體政客們偽造了一張龍袍圖像，大罵民主、任期制的蔡英文總統獨裁，卻對你們的主子、真正的大獨裁者習皇大大，不但不敢說半個不字，連碰觸他獨裁掉落的汗毛屑屑都不敢，更要天天頌聖學「習」進行式。

不敢跟我賭習近平將會戀棧唯我獨尊的皇權，不願交棒下台，因為你們怕失了主子的歡心，但你們也應該偷偷照照鏡子，看看自己的奴才嘴臉！

任期只是最基本的簡單檢驗及判準，習大大為了自己「照例連」，在2018年3月就將中國憲法原規定的只能二連任（10年）取消，他從此就可以諸法皆空、愛幾連任就幾連任。

習近平抓在手上的獨裁法寶魔物，就是中共「一黨專政」，毛澤東時代所謂「黨政軍民學，東西南北中」，黨領導一切，在習時代已法典化，他又定了規定，分別掌管黨、政、軍、民、學的東、西、南、北、中領導幹部，都要向中共總書記（就是他習大大）負責，一黨專政上頭就是「一人獨裁」。

馬雲最近落馬，因素之一就是只許一個「習大大」，怎的冒出一個「馬大大」？當然要砍下去！

阿里巴巴創辦人馬雲。（法新社）

一人獨裁、一黨專政的恐怖很大，良知、良心、自由、公平、正義都是不存在的、被嚴重扭曲的，只舉最近幾個受專制獨裁之毒害掃及的例子，張展是中國一位公民記者，去年深入武漢肺炎疫情最嚴重的現場，做實況報導，讓中國及世界上所有人都能知道疫情真相，是社會的良知，最近卻被中共政權以「尋釁滋事」罪名，判刑4年關押入監；余文生只是提出一紙修憲建議書，建議擴大選舉層面，也遭中共判刑4年。像這種「莫須有」的罪名獲罪入監，在中共政權根本就如家常便飯。

香港一年多來的遭遇，大家看的更清楚，林卓廷，在去年721香港暴警縱容暴徒甚至與暴徒合流，攻擊合法和平示威人民的元朗事件，他原是受害的原告，最後卻被打成被告，被抓被押被判刑，港府更將元朗事件一改、二編、三假造，受害者反而成了加害者，加害者暴警及暴徒絕大多數沒事還暗中有賞；黃之鋒、周庭、黎智英等等的勇敢及苦難遭遇，在此就不再多言。以上只是習大大專政獨裁之惡的不到萬分之一而已。

前香港立法會議員林卓廷廿八日下午前往東區裁判法庭聆訊，並在法庭外批評，廉政公署調查一年半以來，不僅未曾起訴任何一名警員，反而起訴投訴人與傷者。（歐新社）

真正龍袍自加身的大獨裁者，除了習皇大大，還有誰能當的起？藍紅政媒不敢賭他何時下台，只能磕頭如搗蒜，不然呢？

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