胡，怎麼說》反萊豬將遭彈劾去職？國民黨患了被迫害妄想症！

胡文輝

藍營縣市長反萊豬將遭彈劾去職？一齣國民黨自編自導自演的假戲，其實曝露的是 :

1，國民黨最怕的就是國民黨，因現在的國民黨患了嚴重的被迫害妄想症！

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2，國民黨時空倒錯，心態倒退回到威權時代，卻又最怕以前自己威權統治之惡臨身！

奇怪的是，民主台灣，沒威權、沒獨裁，國民黨偏偏要偽造一個威權、獨裁名詞，血口噴人，當做攻擊誣衊、醜化台灣的工具；更奇怪的是，國民黨明明最怕以前自己作惡多端的威權統治落到自己頭上，現在卻執意親中舔共、促統送中，去依附那個最極權、最專制的中共政權！

前藍委陳學聖練肖話、講幹話，仿照過去的國民黨惡行，假造、自編、妄想現在的政府迫害，那也就吧了，國民黨黨魁江啟臣竟也附合，還聲稱準備對抗威權、又引紅色媒體的偽製的「民選獨裁」，誣衊蔡英文總統。

前藍委陳學聖（中）練肖話、講幹話，仿照過去的國民黨惡行，假造、自編、妄想現在的政府迫害，那也就吧了，國民黨黨魁江啟臣竟也附合，還聲稱準備對抗威權、又引紅色媒體的偽製的「民選獨裁」，誣衊蔡英文總統。（資料照）

國民黨政權的惡行，罄竹難書，冤殺錯殺、關黑牢、不見天日者，難以計數，利用監院彈劾權政治整肅異己，只是惡中的百分之一、二而已。

就以1979年1月許信良在桃園縣長任上（他能當選縣長，是國民黨作票被揭發，爆發中壢事件，國民黨不能不認輸）為例，他因參與聲援余登發，遭監院彈劾，被懲處休職到任滿，就是去職，還要以懲叛條例2條1、2條3辦他當時可處死刑的叛亂罪，迫使他流亡海外。

再舉一個去古未遠的國民黨政治整肅例子，在馬英九執政時代，現任副總統賴清德2015年在台南市長任上，因議長李全教涉雙重賄選案、卻率領國民黨團議員長期杯葛市政而拒絕列席議會，遭馬英九提名的馬系監委全盤主導彈劾，並被公懲會記申誡，成為首個被記申誡的直轄市長。

在馬英九執政時代，現任副總統賴清德（中）2015年在台南市長任上，因議長李全教涉雙重賄選案、卻率領國民黨團議員長期杯葛市政而拒絕列席議會，遭馬英九提名的馬系監委全盤主導彈劾，並被公懲會記申誡，成為首個被記申誡的直轄市長。（資料照）

利用監院彈劾權整肅異己，是國民黨才會做而且做惡多端的，現在的國民黨卻陷在被迫害妄想症中，自編自導自演遭民進黨政府「以彼之道、還施彼身」的假戲！

部分縣市自訂萊劑必須零檢出的自治條例，已被行政院認定違反中央法規（容許量為10ppb）無效，除非藍營打憲法官司獲勝，否則，無效就是不是法規，，無效就不能執行，沒有彈劾問題，藍營縣市長如仍執意執行，守法卻錯誤被罰者，經訴願及行政訴訟也都可討回來。

除非有兩個情況，1，如有市長、縣長違法亂紀，強迫基層公務人員執行自始無效的單行法規，甚至非法動用首長權力，以考績打丙、打丁，壓迫公務人員違法屈從其政治意旨，我認為應該構成彈劾要件，監委如何認定就看其判斷了，但除非極端惡劣，不可能因而去職。

2，如有縣市為親中反美而操作反美萊豬肉，不惜故意違背中央法令，甚至喊要宣布「獨立」，目的其實是親中舔共，如果付諸實行，我主張彈劾是一定要的，當然要看事情是否發生，以及監委是否認同彈劾了。

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