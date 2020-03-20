胡，怎麼說》疫！疫！疫！新聞怎麼看？

武漢肺炎大風爆狂襲世界，地球自轉一週，病例爆量破23萬、死亡將破萬人，新聞也爆量，以下就試著解讀幾則新聞 :

1，昨天一早，中共新華社就大外宣，武漢18日首達標確診數0增加，中國境內確診數0增加、新增34例都是境外移入....。

如果你相信中共的說法及數字，那麼，疫起的武漢、乃至輸出病毒的中國，豈不反而成了全世界最安全之地？你相信嗎？

如果你相信中共的說法及數字，那麼，疫起的武漢、乃至輸出病毒的中國，豈不反而成了全世界最安全之地？你相信嗎？（法新社）

藍軍政學媒都很信中共那一套，那麼，台商、台幹等等，留在中國、留在武漢就是最安全了，你們何必強逼台灣政府要接回來？甚至還要求取消疫區註記管制？根本自相矛盾！

2，中共黨官媒昨天報導，湖北省委書記應勇歡送荊州工人搭專車返廣東上工時，特別感性呼籲全中國及全社會，善待湖北省人民、善待湖北省出產的農、特產品。

中共黨官媒昨天報導，湖北省委書記應勇（中）歡送荊州工人搭專車返廣東上工時，特別感性呼籲全中國及全社會，善待湖北省人民、善待湖北省出產的農、特產品。（路透社）

應勇講的當然沒錯，也等於承認歧視疫起核心的武漢人、湖北人，是全中國、全社會的普遍現象。

中共黨官媒全面批評川普使用的武漢肺炎、中國病毒名詞，聲稱這是種族歧視，並粗口惡言批評台灣及香港非親中媒體使用武漢肺炎名詞 。但是，中國自己都對武漢人、湖北人及貨品都充滿歧視，而予扺制、隔離，何不自己先解決內部歧視問題再說吧！

3，「大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘」，這是香港大學兩位學者龍振邦、袁國勇發表在明報新聞網後又表示撤回的宏文，這篇文章專業、深刻、平實，認為俗稱及媒體稱「武漢肺炎」，通俗易明、方便溝通；文中並反駁網傳病毒源自美國之說，「毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方」。

這篇文為何撤回，作者不必說，大家都知道，就是中共正全力發動大外宣「甩鍋」之時，企圖甩掉武漢肺炎、甩掉病毒源自武漢、甩掉中國隱匿致疫情爆發之責、全力造假嫁禍美國之際，豈容實話實說？

「大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘」，這是香港大學兩位學者龍振邦、袁國勇發表在明報新聞網後又表示撤回的宏文。（網頁截圖）

正直才能防疫！中共容不得實話，容不得正直，卻縱容一堆「逢君之惡」之奸臣，造假消息取悅習皇、滿足中國無知的民族主義酸民，防疫會做的好？鬼及台灣藍紅政客名嘴才會相信。真是欲蓋彌彰！

4，疫情從歐洲「倒灌」回來，台灣有媒體這麼說。歐洲目前疫情嚴險，台灣新增病例很多是旅外帶回來的，這都是事實，但是，台灣從來沒有「灌」歐洲及任何國家疫情及病毒，何來「倒灌」？中國才是大量「灌」世界各國疫情、輸出大量病毒的國家。使用「倒灌」詞句，心態就是臣屬中國，還要台灣替中國背黑鍋！

5，江啟臣、侯友宜都建議政府發布「緊急命令」強化防疫，蔡總統則表示，目前暫不需要，未來將看疫情情勢及實際需求。其實，江、侯都建議發布緊急命令，但前提則有差異。侯友宜主張超前部署，以緊急命令動用可動用的一切手段，再強化各種防疫措施作為；江啟臣則前提是認為目前限制人民自由等防疫禁令，有違憲違法之虞，須依憲法發布緊急命令，才能合憲合法。

江啟臣、侯友宜都建議政府發布「緊急命令」強化防疫，蔡總統則表示，目前暫不需要，未來將看疫情情勢及實際需求。（中央社）

江啟臣只是弱弱的提，算是國民黨新黨魁總算站對方向，卻被急統派批判甘為民進黨「側翼」，難怪國民黨難有起色，改不了、革不掉。

侯友宜近來「搶攻防疫」，經常發聲演出開第一槍、實際作為也讓人看的到，已在泛藍陣營獨佔鰲頭；執政的綠營莫因他是藍營，就排斥他提出的建議，而應在防疫是共同責任、全民共識前提下合作，讓藍營有識之士為防疫添力而不是添亂。至於那些只會添亂、扯防疫後腿者，不管深藍墨綠，就任其自陷沉淪、自取滅亡吧！

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