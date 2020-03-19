胡，怎麼說》武肺病毒大軍即將破城，你還幫病毒打洞？

武漢肺炎病例已上百、還將爆增，眼看病毒大軍即將破城湧入台灣，防疫戰線最吃緊的關頭，卻見有人拿著憲法、人權、要求自由出國（楊志良）、取消疫區註記管制（吳斯懷）等等，種種行徑形同在幫病毒打洞，讓病毒長驅直入！

憲法、人權當然很重要，不過，防疫作為是全民共同利益，也是當前社會制度的首要價值，符合社會公平正義，並兼顧合憲及人權保障，你現在卻拿著虛構及想像的違憲、違人權，反對政府採取更有效、更嚴格的禁制手段來防疫，這根本就在亂防疫，結果就是害台灣、害人民，居心何在？

防疫戰線最吃緊的關頭，卻有人拿著憲法、人權、要求自由出國，或取消疫區註記管制等，種種行徑形同在幫病毒打洞，讓病毒長驅直入。圖為近日空曠的桃園機場大廳。（資料照）

就如1453年5月，鄂圖曼帝國大軍即將破狄奧多西堅牆，攻陷拜占庭帝國首都君士坦丁堡，但在此危急存亡之際，城中不同教派教士，還在爭論天使的性別是男是女。

若你只是像那些教士們，因論點不同，拿著憲法、人權爭辯防疫是否合憲合法，那還不算邪惡，只是愚蠢；有人則居心叵測，把憲法、人權當做亂防疫、開門鑽洞迎病毒的武器，這種見不得台灣防疫好、寧見台灣陷疫而倒的心態，簡直太邪惡！

楊志良等人批評出國禁令違憲時聲稱，我沒染病、沒接觸患者，我健康，憑什麼我不能出國？這種講法根本就是因政治立場而盲目！

這等於鼓勵大家到疫區國家旅遊爽爽玩、趴趴走，如染了武肺病毒或因該國封境回不來，就把問題丟給政府、丟給台灣，根本就是完全不負責任！

有一個旅行土耳其團，15人中已有13人回台後被檢驗出確診武漢肺炎，你出國爽爽玩，卻有高風險成為病毒的載具，你的身體可能把大量病毒帶回台灣，成為病毒攻陷台灣的破口。楊志良等人看到了嗎？

這種出國旅行帶回的病例如果大增，台灣就會防不勝防，防疫戰線很快就可能失守被病毒攻陷，進入社區防疫、分區封鎖、與病毒短兵相接的巷戰階段，但台灣2300萬人中不知有多少人將因而淪入病毒的毒口。你將於心何忍？或在暗中竊笑？

香港大學兩位學者袁國勇、龍振邦在明報新聞網發表了一篇「大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘」深刻平實的論述武漢肺炎疫起的文章，有一個小標題是「庚子大疫 始於武漢」，作者不揣淺陋也仿一小標「病毒大禍 亂起中國」做為本文結束。（袁國勇、龍振邦這篇文章，傳出可能被撤回）

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