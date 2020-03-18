自由開講》支持「高中生以下師生禁止出國」

◎陳啟濃

有教師工會領導人公然透過媒體呼籲政府，不該以防疫理由限制人民行動自由，禁止高中以下師生出國，另一個工會，邀請國民黨立委開記者會，鑽研法律漏洞，跟政府提出質疑，學校根本沒有法令作依據，可以處分不聽規定出國的師生。

這些質疑是很典型的教師工會面對事情的因應方式，因為排斥抗拒，藉媒體或找來民意代表背書，掩飾自己的私心自用，以及終日鑽研法令，昧於常理與人性，不懂人情世故的刁鑽。這次的「禁止高中以下師生出國」，應該也會成為台灣另一個像「禁止口罩出口」的一項斬釘截鐵德政，為了照顧國人健康，具有先見之明的正確做法。就像先前有國民黨立委在批評政府禁止口罩出國是沒有人道精神，卻不知道要先把自己照顧好，才有餘力照顧別人的道理。

這次的「禁止高中以下師生出國」，應該也會成為台灣另一個像「禁止口罩出口」的一項斬釘截鐵德政，為了照顧國人健康，具有先見之明的正確做法。疫情指揮中心指揮官陳時中。（中央社）

出國可以「行萬里路勝過讀萬卷書」，然而目前全世界險惡的病毒在肆虐，應該先保護好自己，同時避免自己受到感染後，又把病毒帶回台灣，這樣損人害己的無知行徑。

自由本來就不是沒任何限制，以不侵犯他人的自由為前提。如果明知道有感染病毒的危險，又恣意貿然出國，不僅造成國家防疫的缺口，也侵害了許多人享有身體健康的權益。

高中國中國小幼稚園的學生還未成年，處於國民教育的階段，政府有責任特別保護他們。至於老師因為每天都要接觸上百上千位學生，屬於具備高度傳染性的風險人物，更需要保護好自己，尤其現在國際疫情嚴重，出國等同是自曝險境，非常不可取。大家應該要有「共體艱難健康優先」的認知，防疫工作需要大家配合，不能只靠國家資源，國家資源有時盡，民力卻無限。

再說防疫如同作戰，想想看戰爭時候，大家也只能求平安，還能高調談自由嗎？

（水里國中校長）

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