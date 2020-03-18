照護線上》疫情當頭，你可以這樣做

對許多人的生活而言，這樣的疫情已經造成恐慌，不過，我們還是要認知到幾件事情。第一，生活本來就不可能零風險；第二，過度恐慌無濟於事；第三，我們只能在自己的能力範圍內做好準備。

◎白映俞 醫師

從一月開始，新冠肺炎的疫情不斷變化，更慘的是，消息都指向疫情繼續延燒，沒有緩和的樣子。

對許多人的生活而言，這樣的疫情已經造成恐慌，不過，我們還是要認知到幾件事情。第一，生活本來就不可能零風險；第二，過度恐慌無濟於事；第三，我們只能在自己的能力範圍內做好準備。

所以我們可以再來想想自己該做哪些事情：

● 相信大家已經都知道多洗手的重要性了。請務必記得用肥皂洗手，每次至少洗20秒，一天多洗個幾次。尤其是「用餐前」，「上廁所後」，「擤鼻涕後」，「咳嗽後」等時間點都務必洗手！不要拿紙巾擦一擦而已。其實這陣子大家多洗手之後，連得到流感的患者人數都變少了呢！

● 了解新冠肺炎的症狀是發燒、咳嗽、喘，如果有這些症狀，請不要亂跑，請到醫院就診。如果不確定哪些醫院能提供服務，可以先以電話聯繫衛生所、衛生局來獲取就醫資訊。





● 中老年人盡量減少出入公眾場合，尤其本身帶有糖尿病、心臟病、慢性肺阻塞、腎臟病、肝病等慢性疾病的人，最好是待在家就好。

● 維持家庭清潔會有一定的好處，所以請定期打掃家裡。

● 假使想要到大賣場採購，可以一次買多一點，以減少採購頻率，另外在家可備足民生基本品，以及大約兩星期的糧食，萬一真的需要自主隔離時也還有足夠的物資。

● 在家怕無聊的話，可以準備書籍、樂器、電動、電影、電視劇、或繪畫手工藝材料，讓自己能在艱難時刻轉換心情。

哪些事情最好不要做，或者是要多注意呢？

◆ 首先是不要手賤。也就是說，不要沒事摸臉、揉眼睛、摸鼻子嘴巴，這些動作都會幫助病毒進入身體。

◆ 不要亂跑，尤其盡量不要出發到疫區遊玩，像中國、南韓、義大利、日本、伊朗等國現在都不適合當作旅遊點了，千萬不要為了搶便宜，或是為了捨不得已經付的旅費，就讓自己健康冒更大的風險。

◆ 懷疑自己有症狀時，不要搭乘捷運、公車、火車、高鐵、或計程車。可以先與當地衛生機關聯絡，看要到哪裡就醫，並用自家車出發至醫療機構。

◆ 不要亂瘋搶物資或在網路上亂傳謠言。每天的新聞真的是會讓大家非常緊張沒錯，不過，再怎麼說，生活都要過下去，恐慌也沒有用，請跟隨政府防疫腳步即可。

本文經授權轉載自照護線上 疫情當頭，你可以這樣做

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