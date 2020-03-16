照護線上》全民戰「疫」！提升環境免疫力 捍衛健康防護力

我們常常認為家中的空氣十分潔淨，其實不然，室內空氣中其實充滿各式汙染物，若不注意，忽略了環境免疫力的調控關鍵，室內環境對健康的威脅恐更勝室外。

◎照護線上編輯部

隨著流感與新冠肺炎的流行，許多人開始注重口罩、及酒精洗手的習慣，也很關心要如何提升免疫力。臺北醫學大學附設醫院胸腔內科周百謙主任指出，免疫力其實是個不容易定義的名詞，很多因素都可能使人體對外界的抵抗力下降。除了維持規律的生活以及運動習慣外，環境品質的改善更是不可或缺！

新冠病毒疫情爆發，引起大眾對於群聚感染的恐慌，因此待在室內、家中的時間比平常更多。影響到病毒對身體影響的因素很多，這部分包含內在免疫力，也就是由淋巴球等免疫細胞所構築的防線；此外就是結構性免疫力，氣道結構有問題時會造成病毒的停留時間延長，造成入侵肺部的機率增加；但最常被忽略的是環境免疫力，所指的是由於環境未能有效調節，造成氣道反覆發炎，引起呼吸道面對外來病原體的抵抗能力下降。要有效面對新冠病毒與流感病毒的威脅，以上三大因素，缺一不可。

我們常常認為家中的空氣十分潔淨，其實不然，室內空氣中其實充滿各式汙染物，若不注意，忽略了環境免疫力的調控關鍵，室內環境對健康的威脅恐更勝室外。除了病毒和細菌，懸浮微粒、VOCs（化學揮發物）等有害污染物更會在無形中進入我們的氣管、肺部，進而破壞呼吸道黏膜，甚至影響到免疫系統。不僅容易增加病毒及相關病原體侵入的風險，更增加慢性呼吸道疾病的風險，甚至癌症都有可能找上門。因此，提升環境免疫力，不僅可以改善體內免疫相關微環境，更能維護健康保護力。

不只病毒威脅，PM2.5、甲醛等才是埋伏在家中的「隱形殺手」

廣義的空氣汙染包括戶外空氣污染和室內空氣污染。戶外空氣污染較容易被量測，因此受到重視。不過對大多人來說，一天有近90%的時間其實都待在室內，室內空氣污染對大家的影響，其實比想像中更嚴重。

周百謙醫師解釋道，空氣污染包含細懸浮微粒、有揮發性有機物（VOCs）、有毒氣體、生物性污染物等。

揮發性有機物（VOCs）在日常生活中其實無所不在，但大家往往不知道或輕忽揮發性有機物的危害。就室外來說，VOC的主要來源是燃燒燃料和交通運輸所產生。而室內產生VOC的來源，除了吸菸、烹調等燃燒行為外，已被WHO證實為一級致癌物的甲醛（也屬VOC一類），會從居家使用的裝潢隔板、家具、黏著劑，甚至新買的衣物當中釋放，且可持續釋放3-15年。隨著吸進的甲醛越多，對於呼吸道刺激症狀會愈趨嚴重。其他的揮發性有機物也會透過日常的生活行為產生，從打掃使用的清潔劑、芳香劑，或角落噴灑的殺蟲劑，到香水、香氛蠟燭等都會釋放有害的污染源。這些汙染源刺激皮膚和呼吸道，增加室內空氣污染風險、持續累積的結果更造成環境健康品質下降。

而懸浮微粒則涵蓋非常廣，不同的粒子大小會對人體產生不同的影響。會隨著空氣流動，或者是附著在頭髮、衣物上而帶入室內。不同地區的細懸浮微粒，可能因化學特性不同，而造成不同的身體影響。綜觀而言，PM10因粒子較大，會被鼻腔捕捉，但一般常提到的PM2.5，粒子非常小會進入到肺泡，進而影響呼吸道的健康。其餘像是一氧化碳、二氧化氮等有毒氣體，以及像是寵物的毛髮、寢具中的塵蟎、牆壁及夾板中的黴菌等生物污染，皆會隨著不同特性，引發人體過敏、呼吸道慢性發炎等健康問題。

室內空污不只引發呼吸道疾病，甲醛、黴菌更恐降低人體免疫力

周百謙醫師表示，空氣污染已被證明會造成表皮細胞的缺損，降低身體對於病毒第一線的免疫防禦能力，使得病原更容易攻擊受損細胞使身體更難抵禦疾病的攻擊。像是上述提到的甲醛，一般濃度超過0.1ppm時，即會傷害眼睛與黏膜細胞。長期吸入PM2.5、甲醛等污染物，隨著組織累積的濃度愈高愈可能導致失智、細胞損傷、血液凝結功能等異常，甚至多種癌症。

而台灣高溫潮濕的氣候，更是黴菌和塵蟎孳生的最佳環境。除了容易引起過敏、皮膚炎等問題外，台中榮總研究發現，在台灣某些黴菌高盛行率的區域，民眾會有肺部浸潤的狀況。此現象會使人體降低身體對細菌、病毒的防禦力，更容易使呼吸道、肺部受到外在病原體的感染。

醫師分享四招 提升環境免疫力：使用空氣清淨機、減少空氣汙染源、維持適當溫度與濕度

很多人以為只要緊閉門窗就能避免戶外空氣污染進入室內，其實細懸浮微粒的粒子很小，可以經由縫隙進入室內，而從外面回到家裡，其實身上與隨身衣物常常都會攜帶懸浮微粒的室外。而且剛剛上述也有提及，不只戶外，室內其實也存在各式各樣從生活產生中的污染源。

建議家中可以透過空氣清淨機初步過濾室內空氣，維護環境的空氣品質。空氣清淨機簡單分成兩大類，主動式和被動式。被動式淨化是透過風壓將空氣送入空氣清淨機，藉由各式濾心去除空氣中的細懸浮微粒、揮發性有機物（VOCs）、有毒氣體等。主動式淨化是將淨化離子釋放到空氣中達到淨化效果。周醫師也分享，因家具、裝潢中的甲醛可持續釋放數月至數年，在購買時可注意是否有分解揮發性有機物（VOCs）的功能，將室內空氣污染降到最低。在使用空氣清淨機時，其實也可以注意風向的設定，如果能夠藉由有效的風向與風量調整，在室內營造有效的循環風環境，營造徐徐微風的感覺，相信可以降低細懸浮微粒停駐的問題，更可以改善過敏問題，甚至睡眠效率不佳的問題。要下降室內空氣汙染的問題，在日常生活的習慣上也需特別注意，家中烹飪、燃燒線香，或使用清潔用品時，務必保持室內的空氣流通，也盡量在密閉空間避免使用香水、指甲油、髮膠、蠟燭等會產生揮發性有機物的汙染源。減少污染物滯留於室內。

除了空氣中的污染物外，周百謙醫師解釋道，室內的溫度、濕度也會使生物性汙染物增加，因為高濕度、高溫度是微生物孳生的關鍵。如果能把室內的溫度、濕度控制好，讓呼吸道黏膜不會因為反覆面對外界過敏原及致病原，造成過度負擔而受損，免疫力維持的結果，將建立有效防線，除了能夠讓病原體生長減緩，更能夠降低表皮細胞缺損問題。

溫度的設定也和氣道的健康息息相關。正常的氣管溫度接近中心體溫，約為37度，濕度則為100%。透過鼻腔的加溫加濕，可以降低氣管發炎。為了要降低鼻腔與氣管的負擔，建議室內溫度建議依照室外的氣溫來調整，降低內外溫差。譬如戶外氣溫攝氏30幾度時，室內空調可設在攝氏28度；如果室外冬天戶外攝氏10-15度，建議室內設定在20-22度左右，讓身體去適應環境，避免室內外溫差過大。如果室內溫度過低，容易增加鼻腔跟上咽呼吸道的負擔，甚至也有文獻指出，溫度低時會加重腦部失能風險，可能與失智有關。而室內濕度的部分，建議可以維持在50%-60%左右，減少濕度過高時所導致的塵蹣與微生物生長，但也不能設定過低，將讓口鼻變得乾燥，導致黏膜受損，這些也都可能導致身體抵抗力下降。

建議可在每天起床的時候，感受室內的空氣環境是否合適。如果經常鼻塞、口乾舌燥，胸悶胸痛，就需要好好檢視空氣的品質，創造一個空氣流動，適當溫控，有效過濾的循環性環境，提升環境免疫力，也可提升家人對於空氣汙染及病菌的抵抗力。

全民戰「疫」時期 維持良好免疫力，請你這樣做！

周百謙醫師提醒，想要維持良好免疫力，在飲食上務必營養均衡，不要刻意集中吃某種食物，蛋白質、胺基酸、脂質、醣類、礦物質、維生素都必須兼顧，降低系統性發炎，維護代謝平衡，身體各個系統才能發揮正常的功能。同時要有規律的作息以及運動習慣，並且全面控制室內空氣品質，才可以從裡到外，有效提升免疫力！

本文經授權轉載自照護線上 全民戰「疫」！提升環境免疫力 捍衛健康防護力

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