胡，怎麼說》江啟臣、吳斯懷一家親！

中國國民黨黨魁江啟臣上任未滿三天，就對「九二共識」向中共表態、昨天又表態他也是「中國人」，並稱中華民國「固有疆域」明訂在憲法中，應該遵守...。江啟臣上任後曾力挺吳斯懷，從兩人的言行來看，可說就是同唱一中「江、吳一家親」！

江啟臣身為黨魁，表態九二，就是接受一個中國，表態自己是中國人，就是向中國認同！要問江啟臣的是：你與你的前任黨魁吳敦義、以及前前黨魁馬英九、洪秀柱有何不同？根本就是同一中國黨的一家子！

江啟臣身為黨魁，表態九二，就是接受一個中國，表態自己是中國人，就是向中國認同！（資料照）

既然講要遵守中華民國憲法的「固有疆域」，那麼，要反問江啟臣的是，把你的固有疆域佔去絕大大部分的「中華人民共和國」是什麼碗糕？叛亂團體嗎？或是改朝換代取代了中華民國在固有疆域地位的另一國家？而在你的固有疆域裡的獨立主權國家蒙古國，又是什麼？更重要的是台灣是什麼？那你就該引用中國的慣用語句，「台灣是中國領土不可分割的一部分」！近來武漢肺炎疫情緊急，中國仍打壓台灣不手軟，常常祭出的就是這句。

再看江黨魁的黨務人事佈局，毫不掩飾的就是一個護韓反罷的戰鬥團隊啦，改革？改革？早已丟進垃圾桶、送進焚化爐了。

吳斯懷最近在藍軍媒體翼護下，忙著為他被封為「舔共退將」大力洗白，聲稱假如罵中共可以改善兩岸關係，他一定跳出來天天罵。

吳斯懷最近在藍軍媒體翼護下，忙著為他被封為「舔共退將」大力洗。（資料照）

這說法根本就是倒因為果、顛倒是非，若不是中國天天打壓台灣、文攻武嚇、統戰滲透、網軍圍攻等等從不停手，連防疫期間也在無所不用其極的打壓台灣，甚至在疫情緊急，大家都忙著防疫之時，接連派共軍戰機騷擾台灣，台灣又不是吃飽沒事韓，何必、何須、為何要去罵中共？吳斯懷不去怪中共反而責怪台灣，正曝露了舔共心態！

要反問吳立委的是，親中、舔共、抱中國大腿，就可以改善兩岸關係嗎？也許真的可以「改善」，但那已不是對等的「兩岸關係」，而是中共是「中央」、台灣是「地方」，上對下的「主從」關係或「主奴」關係，為了改善關係屈膝求和，這種改善就是投降，就是把中華民國砍掉了，沒了中華民國那你們還捍衛什麼？

同唱一中、江吳一家親，說明了什麼？就是國民黨原汁原味就是那個親中而大敗選的老中國黨！

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