胡，怎麼說》反vs.反反，「下架吳斯懷們」vs.「下架反滲透法」！

明年1月11日大選，就是一場反vs.反反、「下架吳斯懷們」對決「下架反滲透法」之戰，你手中的3張選票，決定那一方勝出，也將決定台灣的未來！

反的一方，就是支持反滲透法立法、挺香港人民反送中運動、反中國併吞台灣（反對九二共識、一個中國）...；反反的一方，就是反反滲透法立法、反對香港人民反送中運動、反反併吞（接受九二共識、一個中國）...。

明年1月11日大選，就是一場反vs.反反、「下架吳斯懷們」對決「下架反滲透法」之戰，你手中的3張選票，決定那一方勝出，也將決定台灣的未來！（資料照）

當前世界上，唯一對台灣有併吞野心、圖謀滅亡中華民國的「境外敵對勢力」，就是一黨專政、極權統治中國的中共政權，泛藍陣營國民黨、親民黨、台灣民眾黨...，自己矇上眼睛，就以為看不見？以為親中舔共、不敢說出境外敵對勢力，就可以欺騙台灣人民，中共染指、滲透、操控、侵吞的威脅不存在？

這場反、反反大對決，現在馬上爆發的決戰點，就是反滲透法立法提前在立法院開戰，綠營支持反滲透法立法、泛藍反反滲透法立法。這場戰役是0111大選的前哨戰，並形成「下架吳斯懷們」vs「下架反滲透法」。

台灣是民主國家，必須依正常民主程序決定國家大政方針，目前境外敵對勢力-中共，對台灣無孔不入的滲透是現在進行式而且加速、加大、加重進行式，立法有急迫性，因此，民進黨佔多數的立法院，必須即刻通過反滲透法！

圖為民進黨29日於蔡英文競選總部前封路舉辦「護國保台、下架吳斯懷」晚會，呼籲選民用選票守護台灣、抵制紅色滲透。（資料照）

若0111大選，反反滲透法、下架反滲透法的藍營在國會選舉勝出，下架吳斯懷們的綠營則敗選，那麼，明年2月1日新立委上任，吳斯懷們笑傲國會，可以馬上聯合郭家軍、柯家軍等，提案「廢掉反滲透法」，只要二讀即可廢掉他們視作芒刺在背、汙衊抹黑為準戒嚴的反滲透法，任中共勢力繼續長驅直入台灣。

如果那就是台灣的終局，人民選擇支持吳斯懷們、下架反滲透法，不設防，任中共的木馬多點多方全面滲透，那就只能接受如同特洛伊陷落後的命運吧，再怨天尤人也沒意義了！

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