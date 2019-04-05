胡，怎麼說》共機挑釁是自由航行？中國「寵物限定」！

陳明通的「禽獸說」，可說「正打歪著」，無意間揭穿了藍軍搶抱中共大腿的醜態！「禽獸說」不能算「正打正著」，因為他們的心態就是搶當中共的「寵物」，在圍剿陳明通的言辭間露了餡。

陳明通的「禽獸說」，可說「正打歪著」，無意間揭穿了藍軍搶抱中共大腿的醜態！ （資料照）

繼韓國瑜被問「共機挑釁」、他答「芭樂」之後，謝龍介更稱，共軍戰機越過台灣海峽中線侵擾挑釁是「自由航行」，立委黃國昌直批「抱中共大腿抱到喪失理智」，重重打臉謝龍介，也只是打的剛剛好而已，因為那種言論不是「喪失理智」，而是刻意演出、討中共歡心的「寵物限定」版。

中共對台灣政、商、媒、學、演藝、社團、宗教團體等統戰手法，就像「寵物訓練」，一手肉骨頭、一手皮鞭子，乖乖聽話的就賞給肉骨頭，不聽話的就一直打壓、一直打壓...。

當中共的「寵物」，就必須演出中共要的戲碼，說出中共要你說的話。

繼韓國瑜被問「共機挑釁」、他答「芭樂」之後，謝龍介更稱，共軍戰機越過台灣海峽中線侵擾挑釁是「自由航行」！ （截圖自youtube）

它安排你去演出「一國兩制大戲」，你就必須應召去那邊演好演滿，回台還要把一國兩制不掛出這4字的去執行；它要你反美、反日、親中，你就要賣力演出反美、反日、親中的戲碼，對美台、日台關係增進的舉措，就要想方設法反對，有利中國統一台灣的就強推，藍軍立委、縣市長連線強推的「自經區」，就是這種思維的產物。

共軍戰機越線挑釁，你要說那是「自由航行」，不但不向中共抗議，反而怪罪蔡英文政府不是；台灣面對中國武力併吞威脅，要向美國採購武器自保，你就要找盡理由反對、用力杯葛...。

當中共的「寵物」，就必須演出中共要的戲碼，說出中共要你說的話。圖為國民黨新北市議員陳明義帶著小豬到陸委會抗議陸委會主委陳明通禽獸說爭議。（資料照）

諸多中共「寵物限定」版的言行作為，不一而足，充斥藍軍政、媒、學、嘴之間，背後隱然一片「紅」潮來襲。

再看藍軍強打的發大財、拚經濟、顧巴肚，但在接受九二共識、一個中國的前提下，背後卻隱然是中共以肉骨頭誘引進入一國兩制的一個「寵物限定」統戰手法。

顧巴肚誰能說不？但那點肉骨頭顧不了巴肚，卻恐怕會把整個台灣、中華民國都送進中國惡龍的巴肚裡，任它磨碎消化吸收，先一國兩制、再一國一制、一黨專政的終極恐怖。

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