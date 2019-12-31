胡，怎麼說》你反「反滲透法」，你們要用跪姿朝北京嗎？

你反「反滲透法」，你們要用跪姿朝北京嗎？圖為示意圖。（擷取自博恩夜夜秀YouTube「STR Network」頻道，版權所有為薩泰爾娛樂）

反滲透法今天決戰立法院，要問反「反滲透法」的藍營，你們準備用跪姿、膝行朝北京嗎？你們跪的下去，但我們跪不下去！台灣更不能跪下去！

曹興誠日前說，「九二共識、一中各表」完全胡說八道，說的對，不過，更深一層的是，九二共識不只是胡說八道而已，根本就是在為跪姿膝行朝北京找理由，在為送中、舔共找藉口。

你接受了九二共識，就是接受習近平定義的九二共識、一個中國、一國兩制，北京的中共政權就是中央、台灣就是地方、特區，你們就必須接受北京當局的指示，叫你跪，你就只能跪，一直跪、一直跪....！

曹興誠日前說，「九二共識、一中各表」完全胡說八道，說的對，不過，更深一層的是，九二共識不只是胡說八道而已，根本就是在為跪姿膝行朝北京找理由，在為送中、舔共找藉口。（資料照）

反滲透法立法，就是為防堵境外敵對勢力中共無孔不入的滲透台灣，進而包山包海的全面操控台灣的政經社文媒等等。

如果台灣門戶洞開，對境外敵對勢力不設防，那麼，中共從滲透到全面操控的階段性任務得逞，那就是北京叫你跪，你就不得不跪的恐怖情況。你們反反滲透法，將來就須用跪姿膝行朝北京，這就是你們要的嗎？你們要的，我們絕對不要！

藍營為了找藉口反反滲透法，竟宣稱反滲透法是「準戒嚴法」，這根本又是胡說八道！

藍營為了找藉口反反滲透法，竟宣稱反滲透法是「準戒嚴法」，這根本又是胡說八道！（資料照）

戒嚴法本來就有，從1949年1月14日公布至今天都在，仍是有效的法律，哪來什麼準戒嚴法？

戒嚴是國家緊急權的一部分，各民主國家都有類似相關的設計，非萬不得已不得也不會動用，如戰爭、重大叛亂等等，並有國會監督機制。

台灣解嚴，不是廢掉戒嚴法，而是解除國民黨政權在台灣實施的「戒嚴令」，國民黨在台灣實施戒嚴，到1987年7月15日，總共38年又56天，搞白色恐怖、鎮壓民主、製造冤死、冤案，迫害無辜人民難以計數。藍軍陣營自己搞過戒嚴，最知道戒嚴是怎麼回事，知道戒嚴與反滲透法本就是兩回事，卻胡亂栽贓，誣指防堵境外敵對勢力的反滲透法為準戒嚴法，其心可誅！

你們反反滲透法，難道不是要台灣門戶洞開，讓中共勢力長驅直入台灣？然後你們就像「他」示範表演的跪姿膝行，用在朝北京？這種景象，即使只是想像，都會感到一種荒謬又恐怖令人寒澈骨的實境設定！

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