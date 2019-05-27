胡，怎麼說》「含淚」還算事小，「討厭」升溫事更大！

綠營蔡、賴之爭，在民進黨中執會短兵相接，雙方都有超鐵粉宣稱，如果是對方出線，明年1月「含淚」也不會投票支持。

綠營蔡、賴之爭，在民進黨中執會短兵相接，雙方都有超鐵粉宣稱，如果是對方出線，明年1月「含淚」也不會投票支持。（資料照）

這裡不議論誰是誰非，誰出線誰就要負責化解、整合，讓綠營支持者不必含淚也要投票，這裡注意到一個現象，就是去年11月造成民進黨大敗的要因之一「討厭民進黨」社會氛圍，又趁著民進黨內亂，伺機點火、暗中升溫。

如果任其漫延升溫，再度形成相當程度的反民進黨浪潮，一定會成為明年大選中不可承之重，不論蔡、賴誰出線代表民進黨都一樣。

反年改、反同婚、反空污等「三反」，是去年11月發動「討厭民進黨」的三大主力，其中的「反空污」因牽涉能源政策，不是喊政黨輪替口號就可解決，在明年大選中，影響力將減弱，但並未放棄，並不惜自打嘴巴、以重啟核四做為反空污的替代（核廢料如何處理仍全都沒交代）。

反年改的退休軍公教社群團體，則千方百計、用盡各種手段，就是要打倒民進黨。民進黨內鬥大亂，他們「形勢大好」，不少退休軍公教社群最近又活躍起來，加碼加料、不管真假、甚至明知不實，只要是對民進黨蔡政府不利的消息就大量轉傳。

反年改的退休軍公教社群團體，則千方百計、用盡各種手段，就是要打倒民進黨。（資料照）

反同婚團體在立法院依大法官釋憲規定的時限、修正折衷後完成同婚專法立法生效後，雖暫時較為沉寂，不過，不少激進反同婚團體共未放棄，仍在串連並伺機而動。

說白了，在民進黨內鬥之際，去年造成民進黨大敗要因三反-反年改、反同婚、反空污，正趁機集結再起，再為「討厭民進黨」的社會氛圍加溫！

國民黨內不少人士或明或暗放話指稱，如國民黨明年國會過半，就要廢掉同婚專法、廢掉年金改革，伺機為「討厭民進黨」再添柴火。

國民黨如果要跟民進黨對幹，就應把廢同婚專法、廢年金改革、重啟核四電廠，列為該黨在總統及國會大選的共同政見，卻不正式這麼做，卻又企圖藉此為「討厭民進黨」推波助瀾，手段實在太不光明。

隨著內鬥激烈，「討厭民進黨」有升溫現象，郭台銘陣營抓住機會操作運用，以「郭台銘後援會」為名刊登的「信賴郭台銘、保護軍公教」廣告，就是「明打民進黨政府、暗中和韓國瑜搶票較勁」。

隨著內鬥激烈，「討厭民進黨」有升溫現象，郭台銘陣營抓住機會操作運用，以「郭台銘後援會」為名刊登的「信賴郭台銘、保護軍公教」廣告，就是「明打民進黨政府、暗中和韓國瑜搶票較勁」。（資料照）

被總統府、行政院強烈譴責駁斥後，郭台銘竟以民進黨內鬥反嗆，兩者雖牛頭不對馬嘴，但也顯示民進黨內鬥問題，已給國民黨對手見縫插針的可趁之機。

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