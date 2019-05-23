胡，怎麼說》綠藍內亂都跌倒，柯P抽頭吃到飽！

黨內大亂，形勢大壞！綠、藍各自內亂，柯P形勢大好，抽頭吃到飽！

看了昨天民進黨中執會的直播、突然喊卡、散會斷播的場景，讓所有關心者一片錯愕！除了原有的問號：這個黨怎麼了？另一個大問號也突然湧現：這個黨快散夥了？

有人看了民進黨內大亂鬥的情形，不只竊喜，更可以堂而皇之的哈哈大笑，柯P當然是有資格笑的排第一，本來已磨刀霍霍的他，此時不乘著你們亂鬥捲起的熱風氣旋，迎風高飛，更待何時？而且，那是你們內鬥送上來的禮物，有如天上掉下來的「抽頭」，豈能不笑納？

民進黨中執會的直播、突然喊卡、散會斷播的場景，讓所有關心者一片錯愕！除了原有的問號：這個黨怎麼了？另一個大問號也突然湧現：這個黨快散夥了？（本報資料照）

「抽頭」是韓國瑜對柯P的形容詞，也許是物以類聚吧？還真的歪打正著！前一陣子藍軍大亂鬥、韓國瑜又屢屢因無知無識、失言失格，自亂陣腳，整體民調大都下滑很大，柯P沒出什麼招、更沒端出什麼政績牛肉，民調卻突的上升，隱然有超藍壓綠之勢。即韓國瑜另一句歪打正著的話，國民黨拉肚子，柯P的身體更壯壯。

藍綠輪流內亂，藍營亂後綠營亂！這回是綠營賴、蔡兩陣營大纏鬥，黨中央看來似也已捲入，雙方廝殺激烈，刀光劍影，拳拳到肉，而世間已無公親，有誰能息爭止紛？看來勢必鬥的你死我活還不肯休，即使一方吃敗仗，但一定倖倖然、憤憤不平...。

這件事的解決時機早已被自以為是的固執拖延磋跎光了，現在世間已無可排難解紛的公親，你等我等又何德何能？憑何可以客觀公正去評論誰是誰非？只能悶來村店飲村酒、書生難免愛論量而已！

不過，午夜夢迴，你們也該捫心自問，2020年大選如果民進黨大潰敗，總統、國會都失守，你們還會有像2008年慘敗那樣，東山再起、捲土重來的機會嗎？更要念茲在茲的是，2020年會是台灣末代真正民主的大選嗎？如果以上都無所謂，就是要硬幹到底，到時那就抱著民主、進步兩塊神主牌去做權力迷夢吧！

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