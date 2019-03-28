瞭望之窗》美國已經提出警告，柯文哲與韓國瑜還不收斂嗎？

川普政府刻意推動「印太戰略」來制衡中國，需要拉幫結派，傳統安全盟邦如日本都已加入，台灣做為美國在西太平洋重要戰略據點，更不能落入中國的掌控。美國已經透過多重管道將台灣拉進「印太戰略」的版圖，雙方政府之間多項合作計劃也已展開。台灣政治人物應該明確了解華府此一訊息，不要再用什麼抽象式的「兩岸一家親」或是偏離現實的「你儂我儂」就想要「呼攏」華府。

托克維爾

兩岸關係這場賽局從來不是台北與北京可以自己關起門來玩的，美國總是會在適當時刻介入，因為無論兩岸關係是好是壞，華府都會以是否符合其在亞太的戰略利益作為判斷標準。這也是為何歷來有意競逐總統大位的台灣政治人物，都得跑一趟美國華府，有人戲稱這是「面試」。

今年台灣的總統大選劇幕更是複雜多變，美國愈發看得眼花。尤其柯文哲與韓國瑜這兩位都有可能投入2020年台灣總統大選的黑馬，近期都引發美國關切。前者剛訪問華府，與川普政府負責亞太事務官員以及智庫的兩岸事務專家對話，原本主張「兩岸一家親」、「床頭吵、床尾和」的柯文哲，在智庫「傳統基金會」發表演說後，改用「親美日」、「和中」作為其對兩岸關係的「新態度」。

後者則在同一時間訪問中國，除了進入北京在港、澳的中聯辦，也與國台辦主任劉結一會面。在韓國瑜呼應劉結一有關「九二共識」說法的同時，「美國在台協會」（AIT）適時地在「臉書」分享美國國務院有關香港的報告，內容摘要指出，「一國兩制」架構下的香港，自治程度已減少。AIT發言人孟雨荷表示，這個貼文的意思已「不言可喻」。韓國瑜規劃4月訪問美國，可能在東岸的哈佛大學和西岸的史丹福大學發表演講，尚未決定是否造訪華府。

在韓國瑜呼應劉結一有關「九二共識」說法的同時，AIT適時地在「臉書」分享美國國務院有關香港的報告，內容摘要指出，「一國兩制」架構下的香港，自治程度已減少。（中央社）

相較於柯文哲在訪問華府之後，「修正」了其原本對兩岸關係的論述，韓國瑜之後的美國行更令人矚目，關鍵在於他會否接受國民黨高層醞釀的徵召參選。無論如何，AIT在台辦事處想必也會透過管道，表達對韓國瑜訪中各種言行的「關切」。

誠如柯文哲自己所言，這趟訪美之行是「學習之旅」。對於毫無對美外交經歷、欠缺有經驗與專業外交幕僚、又曾口無遮攔說「台灣只不過是川普貨架上商品」的柯文哲來說，用「面試」來形容華府之行都言過其實，充其量僅是增廣見聞的「進修」，惡補一下他對美中台複雜三角關係的淺薄理解。

究竟柯文哲與白宮、國務院官員談了什麼，外界不得而知。柯文哲陣營要的其實也就是一張他親自造訪白宮的照片，或是美國專家一句模糊的讚許和肯定，讓隨行文宣幕僚製作影片上傳，增加「出口轉內銷」的選舉拉抬效果就已足夠。只是如此期待已經被先一步接受美方同樣接待規格的桃園市長鄭文燦和基隆市長林右昌給「平衡」掉了。但從會後柯文哲改口強調要「親美日」、「和中」，不難看出美方還是成功地給這位外交「菜鳥」上了一堂課。

這堂課就是：川普政府刻意推動「印太戰略」來制衡中國，需要拉幫結派，傳統安全盟邦如日本都已加入，台灣做為美國在西太平洋重要戰略據點，更不能落入中國的掌控。美國已經透過多重管道將台灣拉進「印太戰略」的版圖，雙方政府之間多項合作計劃也已展開。台灣政治人物應該明確了解華府此一訊息，不要再用什麼抽象式的「兩岸一家親」或是偏離現實的「你儂我儂」就想要「呼攏」華府。

柯文哲說這趟訪美之行是「學習之旅」。對於毫無對美外交經歷、欠缺有經驗與專業外交幕僚、又曾口無遮攔的柯文哲來說，用「面試」來形容華府之行都言過其實，充其量僅是增廣見聞的「進修」。（台北市政府提供）

柯文哲還算懂得「藏拙」，沒有白目到當著老美的面，重申「川普會出賣台灣」的先前說法，至少他還能自嘲這趟華府之行「算是及格」。因為歷史證明，如果他真的投入這場台灣總統選戰，還在兩岸政策與美台關係上曖昧含糊，一旦他當選機率增高，老美肯定不會對他客氣。

但韓國瑜在華府眼中，就是一張目前仍捉摸不定的「外卡」（wild card），可能帶來災難。以他在參訪港、澳的表現，擺明就是配合習近平今年年初在「告台灣同胞書四十周年」談話的論調，替「九二共識等同一國兩制」背書，更讓北京得以利用韓國瑜的高人氣，強化「一國兩制的台灣方案」宣傳效果。而韓國瑜親訪中聯辦，甚至嘲諷式地說「他可以選特首」，種種行徑，看在華府眼中，就是中國對台政策最新的代理人，當然違反現階段美國對台海情勢與兩岸關係的戰略利益。

殊不知，現階段華府政學界的氛圍就是，台灣是美國最重要的戰略資產。今年又適逢《台灣關係法》立法40週年，台美之間規劃一系列慶祝活動，目的就是要彰顯台灣在美國亞太戰略佈局中的價值。而川普政府近期也多次刻意揭露台美在「印太地區」合作的事實，包括台灣總統蔡英文訪問南太友邦，美國駐當地的大使都出席國宴，蔡英文過境夏威夷時，也得以造訪美國陸軍國民兵指揮管制災防中心，會見現役美軍將領。

川普政府近期多次刻意揭露台美在「印太地區」合作的事實，包括台灣總統蔡英文訪問南太友邦，美國駐當地的大使都出席國宴，蔡英文過境夏威夷時，也得以造訪美國陸軍國民兵指揮管制災防中心，會見現役美軍將領。（總統府提供）

同一時間，共和黨阿肯色州參議員柯頓也提出《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）。該法案獲得了兩位共和黨參議員魯比歐、克魯茲與三位民主黨參議員梅南德茲、馬斯托與康斯的聯署。這一連串的外交操作，背後自然有著台灣國安團隊的鑿痕，但川普政府與美國國會願意全面配合，正是向台灣傳達一項積極而嚴肅的訊息。 無論未來《台保法》會否取代《台灣關係法》，又或者會否形成《台灣關係法》的升級版，它的內容無疑是延續過去一年多來美國國會與川普政府接連通過的「台灣旅行法」與「國防授權法」的精神，甚而在軍事安全、高層互動、經貿協商以及支持台灣國際參與等面向，都提出更具體的作法。

由此可見，在美中關係處於諸多領域高度競爭、甚而敵對的狀況下，華府視台灣為重要戰略資產乃無庸置疑，更不會放任中國對台灣的滲透、分化與影響。如果韓國瑜最後真的代表國民黨參選，依維持「親中」立場，華府勢必強力介入。

即將而來的台灣總統大選，已經不只是台灣民主與「一國兩制」的選擇，更攸關美國在亞太地區確保民主、安全與經濟等戰略利益。美國已經提出警告，柯文哲與韓國瑜還不收斂嗎？

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