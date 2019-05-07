胡，怎麼說》大、小辣台妹重重打臉韓朱郭！

大、小辣台妹出手，果然不是蓋的，痛扁藍軍強推的自經區！

小辣台妹黃捷上週五在高雄市議會質詢自經區，輕輕出手、溫和的翻白眼抗議自己實問、韓跳針虛答，卻剛好重重打臉韓國瑜，讓只出一張嘴、只會空口喊發大財口號的韓國瑜，現出原形！

韓國瑜被小辣台妹質詢打趴，眾藍軍不分青紅皂白的挺韓、挺自經區，藍綠形成自經區混戰。 美國總統川普在台灣時間週一凌晨，因不滿中國在美中經貿談判採拖字訣，宣布本週五起將把中國輸美的2000億美元產品，提高關稅到25%。

這回大辣台妹蔡英文總統出手了，她在臉書發文強調，「不能讓台灣貨和中國貨分不清楚，就是我們反對自經區的原因」、「堅決反對自經區，因為提出這樣想法的政黨和地方首長，寄望的就是和中國綁在一起，把中國貨在自經區轉一手，變成台灣貨」、美中貿易戰正酣，政治人物還在提「自經區」，讓「台灣製造」和「中國製造」分不清楚，不但影響台灣品牌的信用，也將台灣置於美國報復的風險。

小辣台妹黃捷上週五在高雄市議會質詢自經區，輕輕出手、溫和的翻白眼抗議自己實問、韓跳針虛答，卻剛好重重打臉韓國瑜。（圖擷取自YouTube）

這篇文章將反對自經區的理由講的很清楚，就是台灣不能被推向和中國綁在一起，此時此刻更不能因自經區而選擇全面倒向中國，那對台灣將是最不利、最不智之舉！重重打臉韓國瑜及所有全面倒向中國、親中舔共的眾藍軍！

對於自經區論戰，郭台銘未直接參戰，對美中貿易戰火再起，川普對中祭出2000億美元級重磅砲彈，日前剛見過川普的郭董則有話說，他說這對台灣是Good Time，是千載難逢的機會，台灣在中美競爭中，可以扮演更重要角色，更可擺脫平庸成長。

若郭董指的是藉此歷史機會，以身作則、身體力行、大力支持台灣，擺脫經濟被鎖在中國的深重危機，將「台商製造」移轉並升級為「台灣製造」，郭董將會令人刮目相看！ 不過，細看他的講話，仍是美中台三贏的打高空老調，念茲在茲的主要仍是中國，台灣若如郭董所言企圖扮演那樣的角色，恐怕先當美中經貿大戰的炮灰！

至於郭董講的，神明來看，台灣是中國不可分割的一部分，但它是中華民族...，中華民族底下有兩個。被陸委會主委陳明通直批附合中共論調，郭董因而森七七，大罵陳明通。其實，郭董何必森七七？你講「兩個」，然後就沒了，如果你真敢公開提「一個中華民族、兩個國家」，即「一中兩國」－中華民國、中華人民共和國兩國並立的事實，相信大部分中華民國派都會支持你，但是，你講的台灣是「中國」不可分割的一部分，根本就是中華人民共和國，卻辯稱講的是台灣是「中華民國」不可分割的一部分，但這還用你講嗎？恐怕反而愈描愈黑！還假託神明，難道你是神棍？

再回頭看韓國瑜，曾是韓鐵粉的藍軍多位名嘴勸他「回歸市政」，不要吃碗內看碗外、還想整桌端走，但「回歸市政」正是他的最怕，也最弱、最無能的地方，更上層樓競選總統、順勢拋下高雄市，吹吹「征服宇宙」、唱唱自經區發大財交響曲（一直跳針、跳針..，然後就沒了！）才是他的強項。不就是這樣嗎？

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