胡，怎麼說》郭、韓PK吹牛、送「中」大賽！

地球總裁？宇宙闇王？郭台銘、韓國瑜在PK吹牛大賽？！一山還比一山高、一個牛皮吹的比一個大，不過，牛皮吹破見真相，其實他們比拚的是送「中」大賽-把台灣送給中國！

郭台銘前天提美中台三贏經濟策略，夸夸大言都是空口白話，學者汪浩直批「商人可以無祖國、總統不能敵友不分」，諷郭若真要實踐三贏，應去選「地球總裁」，呼籲郭董不要再唬弄台灣百姓了！

汪浩的評論，一箭穿心！我也有些看法，就是郭董哪是真要實踐三贏？哪來本事實踐三贏？要三贏，即使一人獨裁的「地球總裁」也做不到。

其實，郭董不過是在吹牛皮吧了，因為，郭台銘正與韓國瑜在PK吹牛大賽，必須吹得好像天上地下無所不能，不能的也要吹得自己萬能！

果然，韓國瑜昨天後來居上吹更大，狂言「征服宇宙」，狠狠比下郭董應去競選的「地球總裁」。

征服宇宙？當宇宙闇王、當志在主宰宇宙的薩諾斯？反正政客的牛皮吹破，就像放個響屁。（本報資料照）

征服宇宙？當宇宙闇王、當志在主宰宇宙的薩諾斯？反正政客的牛皮吹破，就像放個響屁，引人側目，甚至掩鼻而罵，不過，韓的鐵粉，他的屁當然也是香的，即使你是藍軍名嘴、教父，你敢說臭，就跟你沒完！

韓國瑜講「征服宇宙」時還有一句話，他主張台灣「拆光圍牆」卻露了餡，韓的主張，根本就是棄守、將台灣送給中國。

台灣要國防、邊境防線、移民設限、資安防線、經濟示警等「圍牆」，主要就是要保衛台灣、守護民主自由、捍衛中華民國，避免中國趁虛而入，台灣拆光圍牆誰得利？當然是中國！台灣棄守而無險可守，中國就可兵不血刃的拿下台灣。台灣如拆光圍牆，就只能任人宰割，中國是否「留島不留人」，就看它高興，愛怎樣就怎樣。

韓的「拆光圍牆」與郭的「國防靠和平」，思維如出一轍，放言打高空背後，埋藏著「黑暗的心」，都是以中國為核心。 稍加推論就會看出，「拆光圍牆」的下場，就是中國長驅直入、台灣任宰割；「國防靠和平」的下一句，就是「和平靠投降」。兩人在這場將台灣「送中」大賽上，不分高下。

韓、郭果然「天賦異稟」，在吹牛、送中大賽中，遙遙領先，朱、王、馬、吳等人，只有在後面吃氣吸屁的份！

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