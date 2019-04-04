胡，怎麼說》秦檜變岳飛？對號禽獸才顛倒是非！

陸委會主委陳明通一句「豬狗禽獸」，讓藍軍政、媒、學、嘴們集體崩潰，怒急攻心、狗急跳牆、幾近瘋狂、口不擇言，傾巢而出圍剿陳明通，更把「秦檜變岳飛」！

他們為何集體崩潰？陳明通並沒有指名道姓說誰是豬狗禽獸，只是泛指討好中共以求發大財、賺大錢者，但是，他們卻都覺得陳明通講的「豬狗禽獸」就是在罵自己，根本就是心虛，才會「對豬狗的號入座」。

藍軍惱羞成怒猛烈回擊反而自曝其短的離譜言論很多，在此只舉國民黨立委賴士葆的說法，他稱，韓國瑜就像「現代岳飛」，陳明通自甘墮落當「現代秦檜」，把韓國瑜當岳飛一直殺...。

秦檜變岳飛、岳飛變秦檜？歷史被倒寫了嗎？秦檜是中國歷史上的大奸臣、賣國賊，在宋、金兩國對峙時，他是宋國宰相、主張向金國屈膝稱臣的投降派首腦，秦檜派爪牙王倫當特史去向金國求和，王倫回宋後，把投降的好處說的天花亂墜，說是「我一屈膝，則梓宮可還，太后可復，淵聖可歸，中原可得...」。用現代的白話，就是只要投降，發大財又可和平...。

陳明通並沒有指名道姓說誰是豬狗禽獸，只是泛指討好中共以求發大財、賺大錢者，但是，他們卻都覺得陳明通講的「豬狗禽獸」就是在罵自己，根本就是心虛，才會「對豬狗的號入座」。（本報資料照）

岳飛則是主戰派、抗敵派，與金兵作戰，十分勇猛，讓金兵喪膽，他更有率軍「直搗黃龍」，以收復失土之志。用過去兩蔣時代國民黨的說法為喻，岳飛代表的就是反共復國、反攻大陸、把青天白日滿地紅國旗插在南京城牆上！

共軍戰機最近越海峽中線侵擾台灣挑釁，國民黨不敢發一辭抗議；國民黨接受一個中國，吳敦義、朱立倫競相向中國送上有若「降表」的和平協議、和平宣言，韓國瑜則在中共專制政權安排下，赴中演出「一國兩制」大戲。諸般行徑，有若秦檜、王倫之流。 陳明通並無兩蔣時代的反攻復國想法，他雖不是岳飛，但是，至少他是在捍衛中華民國主權，以及台灣人民的自由民主生活方式，怎麼在國民黨的講法，秦檜、岳飛角色顛倒過來了呢？

其實原因很簡單，不是歷史改寫了，不是秦檜、岳飛顛倒了，而是國民黨變了，陳明通演的是過去國民黨的捍衛中華民國角色，而中國國民黨則變成與中國共產黨共舞，從光復大陸、收復失土、統一中國，變成被統一、被併吞、被一國兩制....。

陳明通的禽獸論，道出了藍軍的不願被曝光的真相，難怪如此集體森七七...。

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