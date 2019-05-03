胡，怎麼說》前天征服宇宙、昨天屁眼出口

韓國瑜昨天用比「老師要學生不能說的粗野話」更粗野百倍的話，痛罵所謂「假韓粉」，他更口出髒話用「屁眼」看他們。

奇哉！韓粉還分真假？有用時就是真粉、沒用時就是假粉，這不就是用後即棄！怪哉！這是前天才對學生說「征服宇宙」同一個韓國瑜說的嗎？竟連屁眼髒話都出口，真是教壞囝仔大小！

「癟三、窩囊、下流、陰暗、可憐，不知道爸媽怎麼生的？怎麼養的？」，這些都是韓國瑜罵「假韓粉」的粗暴野蠻用語。

有用時就是真粉、沒有時就是假粉，這不就是用後即棄！（本報資料照）

回顧去年11月九合一選舉前後，這些現在被打為「假韓粉」的，當時大都是韓粉「同路」大軍的一員，攻擊謾罵綠營人士，比現在他們對藍營名嘴的攻擊更野蠻、粗暴、狠毒、激烈的多，韓國瑜現在痛罵假韓粉用語，完全可以原封不動的用在他們身上，但是，那時的韓國瑜，不但沒有一句罵他們，還得意洋洋的引他們為鐵衛、羽翼。

有用時則韓粉、沒用時就是假韓粉，有助他更上層樓的就是真、有害他更上層樓的就是假，真、假韓粉大約就是這樣分的。

那些被真假韓粉攻擊的藍教父名嘴，都是幫韓流帶風向、掀起韓流的帶頭大哥、大姐頭們，因現在藍營內鬥，他們或另有所屬、或另有考量，就沒那麼挺韓，對韓沒有100%肯定並提出小小質疑，就被激進的韓鐵粉「粉攻」，形成「粉內互打」的韓粉塵爆。

韓國瑜用大小眼、或「屁眼」來看這件韓粉塵爆，志在總統大位的他，仍須那幾個藍教父名嘴為他帶風向，所以，他選擇護有用的藍教父名嘴、棄對他有負面效應的激進鐵粉，這應就是韓國瑜現階段的政治算盤。

藍教父名嘴則藉遭攻擊的機會，刷刷嘴上韓味、漂白全身韓色，在藍營總統初選大亂鬥之下，不再獨沽一韓，選擇才會多，身價才會高，講話才比較有影響力。這也是一種算盤及操作吧。

到總統大選時，不論是韓、郭出線，真假韓粉都是「同路網軍」，仍會如去年九合一選舉那樣，藍軍與赤粉網軍交互掩護，同路殺向綠營。

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