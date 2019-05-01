胡，怎麼說》3個「老中」做中國夢，催迫台灣被一國兩制...

郭台銘、韓國瑜這國民黨的兩個「新太陽」，加上不甘寂寞的親民黨主席宋楚瑜，3人都自認是「中國人」，這3個「老中」都做「中國夢」，與中共總書記習近平目前雖還未同床、已先同夢。

郭、韓、宋「三老中」，最近都動作很大，他們的意圖也圖窮匕現，就是攻下台灣的總統大位，以號令台灣接受一個中國、催迫台灣被一國兩制！

3個老中的行情不同，作法也不同，行情跌停板的宋楚瑜，為了藉中國翻身，動作最大也最直接，他稍早跟在韓國瑜屁股後頭，也訪問中共駐港中聯辦，由於行情低引不起多少波瀾，日前他接受中共喉舌《新華社》訪問加大動作，讚嘆習近平的探索一國兩制台灣方案「包容有誠意」、贊同一國兩制台灣方案協商。

宋楚瑜老而入紅叢，不甘寂寞也不安於室，無非也想在總統大選參一腳，藉中國之力圓他的中國夢。不過，一國兩制在台灣名聲太壞太臭，他只是在玩殘、玩完自己！

志在參選總統、卻漸被排除在藍太陽之外的王金平也即將訪中，如果也學宋楚瑜，除了也會玩完、玩殘之外，更小心晚節不保。

行情跌停板的宋楚瑜，為了藉中國翻身，動作最大也最直接，他稍早跟在韓國瑜屁股後頭，也訪問中共駐港中聯辦，由於行情低引不起多少波瀾。（本報資料照）

郭台銘、韓國瑜、朱立倫被稱藍軍3新太陽，但是，只有行情落後的朱立倫表示不認同宋楚瑜的贊同一國兩制協商說法，郭、韓2人都沒吭聲，理由很簡單，宋楚瑜大聲嚷嚷一國兩制台灣方案協商，郭韓各自都已實際在做，未來如攻下台灣的總統大位，更準備加大催迫力道。

郭台銘最近提出「國防靠和平」所謂「國防論」，他雖一再夸夸其言解釋，卻愈露出其實就是讓國軍弱化、國防降格的「區防論」，本欄前篇已有剖析。 郭董昨天又提美中台經濟「三贏論」，不過，郭的鴻海集團，75%以上非流動資產放在中國、在台灣只有3.5%，85%以上員工在中國雇用、在台員工不到1%。他的經濟戰略思維，8、9成以上以中國的利基為核心，怎麼會令人意外？

「三贏論」不過空口說白話、自欺欺人而已。如郭董的區防論（國防論）、三贏論成為政策，台灣鐵定輸到徹底，命運就是鎖在一國兩制之中，中國將是唯一贏家。 韓國瑜上任高雄市長後，對一國兩制只做不說、化明取暗，他最先訪問中共駐港中聯辦，中聯辦宣傳重點就是韓國瑜了解到「一國兩制取得巨大成就」。從他競選總統的動作顯示，不但藉大發財為誘餌，在高雄搞有實無名的「一國兩制實驗區」，更意圖擴大到台灣。

再看藍軍立委蠢蠢欲動的修訂兩岸條例，開放中國人申請來台定居享用健保及長照，藍軍立委、韓國瑜帶頭的藍縣市長連線、紅頂商人及媒體連手施壓要通過「自經區」立法，讓太陽花運動擋下的服貿協議復活還更擴大，使台灣的經濟被中國統合，更在一個中國之下，台灣被中國政治統合併吞...。台灣的結局就是終極統一、一國兩制、中共一黨專政。

藍軍被批判親中舔共時，經常拿「中華民國」當擋箭牌，其實，稍加分析就知道，台灣被一國兩制，中華民國就滅亡了，一方面消滅中華民國、一方面拿中華民國當擋箭牌，根本就是騙！除了騙還是騙！

台灣人民必須問自己，你願意被那3個「老中」牽著鼻子走嗎？你願意看到台灣被3個「老中」支配、催迫、誘騙走向一國兩制的末路嗎？

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