胡，怎麼說》郭董「國防論」愈描愈黑，「區防論」露了餡！

國民黨總統初選參選人郭台銘提出的「國防靠和平 」，引來很多批判，他連發兩篇長文說明他的「國防論」，反而愈描愈黑、露了餡，讓人看穿其實等同「區防論」（特區防衛）！

國民黨總統初選參選人郭台銘提出的「國防靠和平 」，引來很多批判，他連發兩篇長文說明他的「國防論」，反而愈描愈黑、露了餡！（資料照）

國家才有國防，一國轄下的「特區」，不管怎麼特，都是地方的區，就不會有「國防」，即使特區擁有軍隊，那也只是配合祖國所需。

中共領導人習近平今年初提出探索「一國兩制台灣方案」後，中國方面及台灣親中統派隨即配合習的意旨，提出不少一國兩制下的台灣定位論調，包括特許台灣擁有軍隊，但是，一國兩制下，中華民國沒了，沒有了國、哪有「國防」？有的只是「區防」，特區即使有軍隊，也必須配合中國對外作戰。

郭董的「國防論」，經他一再說明，卻愈看愈像一國兩制台灣方案的「特區」防守論調，從國防降格為區防，辜且稱之為郭董的「區防論」。

郭董聲稱國防靠和平，這句話根本就因果顛倒，不值一哂。他的防衛及軍購論調，如果他當選總統而成為政策，台灣的軍隊很快就弱化到不堪一擊，國軍也降級成「區軍」，那麼，國防靠和平的下一句、和平靠投降就會成為事實。賴清德一句直批「這樣就穩死了」，正中要害！

中共領導人習近平今年初提出探索「一國兩制台灣方案」後，中國方面及台灣親中統派隨即配合習的意旨，提出不少一國兩制下的台灣定位論調，包括特許台灣擁有軍隊，但是，一國兩制下，中華民國沒了，沒有了國、哪有「國防」？（法新社）

他為了解釋怎所謂和平，並反擊蔡英文、賴清德分別對他砲轟，指稱「中國人不打中國人」不只是講給台灣人聽，同時講給習近平、川普聽...。

這些話正好大大的露了餡！「中國人不打中國人」這句話對習近平講，不就是在呼應習近平的兩岸同屬一中（中華人民共和國）、共謀統一嗎？這句話對川普講，那更等同告訴美國，他如當選總統，台灣會站在中國這邊，因為中國人不打中國人！這不等於棄美投中、向習近平表態效忠嗎？

郭董是中國人，這個中國人講的「中國人不打中國人」，根本睜著眼睛說瞎話，完全背離史實。遠的不談，在國共內戰時，中國人互殺，死了好上千萬人。就只以1948年的「長春餓嫖殍戰」為例，共軍包圍長春，不放任何老百姓出城，結果有40多萬中國人慘遭中國人活活餓死。其他一路殺的事說都說不完，中國人殺中國人，真的好狠！好慘！

就只以1948年的「長春餓嫖殍戰」為例，共軍包圍長春，不放任何老百姓出城，結果有40多萬中國人慘遭中國人活活餓死。（網路照片）



郭董其實不必對習近平講什麼「空話」，他自稱是中華民國國家隊的一員，那就以「中華民國總統參選人郭台銘」身分，正式發表一封給習近平的公開信，正告習近平，中華民國是主權國家，現正依民主程序舉行總統大選...，相信習近平一定看的到、聽的到，台灣人民也會看到聽到。

更簡單的是（他過去可以做、卻沒做的），在訪問中國時，把他最近常戴的國旗帽戴在頭上，見中共官員時都戴著...。

國家被矮化降格為特區，你不扺抗，還把粉飾投降當和平，有何資格夸夸空言、奢談什麼國防？以為台灣人民都好傻好天真又好騙嗎？

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