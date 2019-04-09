胡，怎麼說》邪惡迫近，「比悲慘更悲慘的故事」會在台灣發生嗎？

香港正為「兩制」在垂死掙扎，台灣卻有一狗票人死命強推「一國」！當邪惡迫近，「比悲慘更悲慘的故事」會在台灣發生嗎？

香港正為「兩制」在垂死掙扎，台灣卻有一狗票人死命強推「一國」！（美聯社）

「比悲慘更悲慘的故事」就是「人為刀俎，我為豬狗」，「和平假象」的盡頭就是前一句，「發大財幻夢」破滅的終極就是後一句。

中共專制政權不只是「惡」，簡直就是「窮凶極惡」！在中共的操控下、在台灣一狗票政、媒、學、嘴、網受到和平、發大財的誘引收買之下配合起舞，專制之惡，已侵門踏戶，環繞在你我四週，台灣與「惡」的距離還剩下多少？

先看香港，在中共一黨專政的「一國」鐵蓋之下，正為「兩制」在垂死掙扎，中共藉引渡逃犯的逃犯條例修法，將香港納入全面掌控之下，政治異議者不能見容於中共，在香港將同樣無容身之地，泛民派雖全力反對，看來中共掌控的港府及立法會仍會強硬通過。

比逃犯條例更沉重的鐵蓋就是中共制定的「香港基本法」第23條在港立法，裡面包含7項大罪，如叛國、煽動叛亂、顛覆中央政府、竊取國家機密、禁止外國政治性組織或團體在港活動、禁止香港政治性組織或團體與外國組織或團體聯繫等等。

第23條完成立法日，就是兩制死亡時，因為以上7大罪的定義都將由中共認定，香港人民將動輒獲罪被叛重刑。目前中共正由韓國瑜曾去拜訪、聽取「一國兩制巨大成就」簡報、有如太上港府的「中聯辦」督責港府立法，中共更放出狠話，如香港未能按指示的內容及進度立法，就由中國全國人大常委會直接立法交港府執行。

圖為香港泛民主派人士去年七月發動遊行，抗議港府擬取締提倡「港獨」的香港民族黨，變相實施尚未立法的第二十三條。 （歐新社檔案照）

2003年時，中共就曾欲為23條立法，因50萬香港人上街遊行反對，立法因而暫停，16年來，香港的政、經、社、媒體大都已被中共掌控，反對的力量已十分微弱，看來兩制之亡已為期不遠。

再看一黨專政的中國，中共迫害維族及穆斯林，就如希特勒的納粹黨迫害猶太人的翻版，迫害基督徒手法就如抄家滅教，大學教授只要批評到習近平及中共，就被拔掉教職，甚至只要批評習大大的一句話不對、在網路上按個讚也有罪，而且是妄議中央、有害時政、甚至是危害國安、顛覆國家政權、危害國家統一等重罪。

全球穆斯林國家對中國新疆維吾爾族遭迫害一事愈發關切，土耳其民眾去年十一月即在伊斯坦堡發動示威，舉起遭關押的維族人士照片，向中國政府表達抗議。（美聯社檔案照）

中共之惡，罄竹難書、窮凶極惡簡直到了令人匪夷所思的地步。台灣如果、萬一、不幸被中國併吞、被中共專制統治，那將是比你能想像到的悲慘更悲慘的境地！

當然，那些中共豢養的「寵物」們，可能因立功而一時吃飽飽，成了肥豬、肥狗，但未來也一樣要挨宰。

過去，我相信民主，相信民主的韌性、相信民主表面脆弱內裡堅強、相信民主的自我調整能力、相信民主能自我修正療癒力等；現在，在中共對台發動資訊戰的強襲操控下，我感受的危機是:邪惡正迫近，「比悲慘更悲慘的故事」恐也會在台灣發生...。

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