胡，怎麼說》馬克白夫人效應-他們在老蔣靈前唱反共

4月5日清明前後，國民黨的馬英九、吳敦義等等，照例去慈湖謁陵，並參加紀念蔣介石活動，「蔣公紀念歌」是必唱、必播的，歌詞中有「為正義而反共」、「反共必勝、建國必成」，這個場景與國民黨現在親中、舔共的現實對照，怎麼看都是既矛盾又奇怪！

我愛國旗委員會5日在中正紀念堂舉辦「蔣公，我們懷念您！」紀念大會，前總統馬英九出席致詞。（資料照）

看到心理學的名詞「馬克白夫人效應（Lady Macbeth effect）」，對於藍軍要角親共舔共又參拜老蔣、在老蔣靈前唱兩句反共等行為，不禁有恍然大悟之感。

馬克白夫人效應或馬克白效應（Macbeth effect），源自莎士比亞名劇「馬克白」，馬克白夫人謀殺了國王之後，幻想手上有血跡，就拚命洗手想洗掉血跡，消除潛意識的罪惡感。

馬克白夫人謀殺了國王之後，幻想手上有血跡，就拚命洗手想洗掉血跡，消除潛意識的罪惡感。（維基共享）

心理學大師、諾貝爾經濟學得主康納曼在經典之作「快思慢想」（洪蘭譯，天下文化出版）中，引述心理學實驗的實證研究，光是考慮要在同事背後捅一刀，就會使人傾向去買肥皂、消毒水、清潔劑；在電話中說謊的受試者會選漱口水，在電子信中說謊的受試者會選擇肥皂...。

老蔣一生反共、捍衛中華民國，每年清明節前後，紀念「蔣公」的人之中，也堅持反共的老兵們，是值得敬重的一群；藍軍政客、要角、前朝高官、退將等則是一方面競相親中、舔共，一方面又大力紀念「蔣公」，為洗掉背叛的罪惡感，愈親中舔共、愈紀念蔣公；急統派更甚，都拿起中華人民共和國國旗招搖了，卻在台灣扮演蔣介石銅像的捍衛者...。

國民黨近年來的政策走向，從反共到不反共、再到親共、舔共，尤其中共領導人習近平將無中生有的九二共識，定調為一個中國、共謀統一、一國兩制，無中華民國存在的任何空間，接受九二共識就是消滅中華民國，就是對老蔣反共、捍衛中華民國兩大堅持的背叛。

「老蔣還在全斃了！」 1張圖秒懂國民黨50年前後差異。（圖擷取自沃草臉書粉絲專頁）

紀念蔣公者同時就是背叛他的徒子徒孫們，只是不知他們在蔣公靈前小聲唱著「為正義而反共」、「反共必勝、建國必成」之時，是馬克白夫人效應發威、背叛的罪惡感多些？或是懼怕中共不高興讓他們抱不了大腿的擔心多些？

至於自甘充當中共爪牙、賣台求榮取利、不知羞恥為何物的紅頂政、商、媒、嘴、網軍，根本就是下三濫、豬狗不如！就不列入談論「人」才會有的潛意識、罪惡感等效應了。

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