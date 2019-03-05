胡，怎麼說》黨內出一韓，朱馬吳王驚破膽？！

國民黨陣營朱、馬、吳、王為了爭奪2020年總統候選人提名，最近相互廝殺激烈，但是，當今他們最大的政敵，不是他們彼此，而是尚未表態、有在準備的韓國瑜！

這場藍營代表權大競逐，韓國瑜就像藏鏡人、影武者，好像一出手，就可能把藍營其他競逐者殺的片甲不留，奪走藍營總統大選戰旗，因此，朱立倫、馬英九、吳敦義、王金平，加周錫瑋，雖都磨刀霍霍、相互廝殺的很火熱，卻齊齊把目光指向韓國瑜動向，都在強調自己與韓多麼麻吉，擔心韓國瑜一出，他們恐怕都白搭。

這是當今目睹的藍營政治怪現象，簡直就是「黨內出一韓，朱馬吳王周驚破膽！」

國民黨朱、吳、馬、王所謂4大天王，為了初選競賽規則先較量了幾回合，才決定「3、7」-黨員投票佔3成、民調佔7成，卻又為了是否保留徵召（被指是為韓國瑜預留伏筆）、一階段或二階段初選，再殺的難分難解，周又加入戰局，形成大亂鬥，有道是「韓出不出尚未定，朱馬吳王周先搶破頭！」

國民黨陣營朱、馬、吳、王為了爭奪2020年總統候選人提名，最近相互廝殺激烈。由左至右為：朱立倫、馬英九、王金平及吳敦義。（資料照）

目前藍營戰局渾沌，可分有韓、無韓兩大塊分析，如無韓，則看現有的朱、馬、吳、王、周誰能殺開一條血路，奪下藍營戰旗、競逐2020年總統寶座。

如有韓，正途是：韓宣布參加國民黨初選，與前述5人同場競逐，彼此夾路相逢，依37規則決勝；歪途是：等候徵召、不參加初選，這恐怕在藍營內部還有不少亂鬥要打。因為不管正途、歪途，韓如出馬代表藍營，不但馬、吳、王、連比韓年輕4歲的朱立倫，都要告老退休、只能當大老去也！

韓國瑜上任高雄市長才70天，目前看來「施政未成一事、作風未長一智」，但是，親中藍紅媒體全面為他助陣造勢，加上韓粉一面倒的唯一挺韓，把他塑造成「藍營救世主」、「韓出必勝」、「韓此時不出奈藍營何？」，未來在半推半就、黃袍加身、基層擁戴勸進等之下參選，並不是不可能。

韓國瑜上任高雄市長才70天，目前看來「施政未成一事、作風未長一智」，但是，親中藍紅媒體全面為他助陣造勢。（資料照）

「藍營大亂，形勢大好」，如果朱吳馬王周激戰大亂鬥形成僵局，韓國瑜等待的機會就出現了，另外，3月16日的4席立委補選結果是否有所謂韓流效應，也是一個關鍵觀察點。

藍營大亂鬥中，未來不管是韓或非韓出線，藍營對台灣前途的的大政方針，就是中國定義為「一個中國、一國兩制」的九二共識，以及「和平為糖衣、內含投降之毒」的和平協議。

台灣人民必須想清楚的是，2020年是要選台灣總統？或是中國的特首、傀儡？

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