胡，怎麼說》吳敦義「特邀」韓國瑜是什麼意思？

韓國瑜應召去中國訪問，才剛結束，國民黨黨魁吳敦義就要約時間「特邀」韓國瑜參加初選。這是什麼意思？

國民黨黨魁吳敦義就要約時間「特邀」韓國瑜參加初選。（資料照）

特邀，就是以高規格對、對身分地位非等閒、高出一般般者的特別禮遇，黨魁親自當面特邀，勸進、黃袍加身意味很濃。

就如一部電影、戲劇，製片或導演親自特邀「超級巨星」參加演出，在巨星光環下，其他就被視為名氣、亮度、票房都較次一級、甚至二線演員，有的角色本就是龍套，再賣力演出仍是龍套。

吳敦義表示考慮「徵召」或「特邀」韓國瑜參加國民黨總統初選，那就是韓國瑜的規格、身分非等閒，高出一般般、高出主動參與初選的朱立倫、王金平，高出沒被特邀的馬英九，當然也較吳敦義高，否則，何來特邀？

這真的叫為國民黨打拚多年、政治歷練遠較韓國瑜豐富的朱立倫、王金平、馬英九等人，情何以堪？

這真的叫為國民黨打拚多年、政治歷練遠較韓國瑜豐富的朱立倫、王金平、馬英九等人，情何以堪？。（中央社）

韓國瑜這次訪中，賣力演出中共精心安排、鋪陳的「一國兩制大戲」後，吳敦義及國民黨中央馬上以「特邀」高規格更大力拱韓，更深層的政治意含就是，國、共聯手拉抬韓國瑜出馬，意圖搶下2020年總統，實踐習近平提出的「共謀統一」。

從這次韓國瑜訪中言行觀察，其實就是掛著拚經濟賣菜的菜頭，真正賣的是促統、一國兩制的肉，國民黨中央及立委黨團力挺韓國瑜，發出的政治訊號就是 :

1，國民黨昭告天下，不反共了，不反共還親共，例如，韓國瑜密會中共駐港中聯辦，香港反共派、泛民派反彈很激烈，就是他們本來對國民黨反共還存有一絲期待及幻想，這下全破滅了。台灣人大都早看穿國民黨質變，反而不那麼震驚。

2，國民黨不再拒絕「被統」，不再堅拒一個中國（中華人民共和國）統一台灣，吳敦義提和平協議、朱立倫提和平宣言，都在呼應韓國瑜訪中的演出。

吳敦義提和平協議、朱立倫提和平宣言，都在呼應韓國瑜訪中的演出。（資料照）

3，國民黨漸進式不反對「一國兩制」，韓國瑜應召赴中演出中共安排的「一國兩制好幸福」，國民黨上下喊讚喝彩支持不絕，就是國民黨不反對一國兩制的明證。

4，國民黨真的真的不再真的捍衛中華民國了，不反共、還親共，和一黨專政的中共共謀統一、支持韓國瑜的演出把一國兩制賣到台灣，那麼，捍衛中華民國就是空的、虛的、假的，在一國兩制下，主權國格沒了，中華民國的名也要被消失。

5，最後就是一國兩制變一國一制，台灣的民主自由全部淪喪，萬古如長夜！

統獨是「假」議題？台灣被中共統一，2300萬人及子孫就「真」悲慘！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/