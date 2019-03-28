胡，怎麼說》「習粉」韓國瑜代言、叫賣中共產品「一國兩制」！

韓國瑜自稱孫中山的信徒，其實，他是習近平的「鐵粉」、「信徒」！

韓國瑜要當「習粉」，當然要五體投地的賣力執行習皇的旨意，以示向習效忠，還要努力學「習」，模仿習近平言行，成為習近平的信徒。

習近平講的、韓國瑜就急急去做，習近平講「探索」一國兩制台灣方案，韓國瑜就應召去淋漓盡致演出、大力代言、叫賣習字號中共產品一國兩制，意圖把一國兩制賣到台灣來！ 習近平怎麼講、韓國瑜就怎麼講，習近平講「九二共識」、韓國瑜就講「強烈支持九二共識」，習近平講「定海神針」、韓國瑜也講「定海神針」，習近平稱台灣人民為「台灣同胞」，韓國瑜竟也稱台灣人民為「台灣同胞」...。

韓國瑜還稱中華民國中央政府為「台北方面」，那他是什麼「方面」？這種講法比中共更不堪，嚴重矮化、侮辱中華民國，難怪中共黨媒稱想競選總統的他為:「台灣省長」最具競爭力人選，而他並未回擊指那是歪曲扭八、酸言酸語！

再看習近平講的「九二共識」是什麼？就是一個中國（中華人民共和國）、共謀統一、一國兩制，不存在中華民國的任何生存空間，講白了，就是滅亡中華民國，中華人民共和國併吞台灣，並實施一國兩制。 韓國瑜在中國表態強烈支持九二共識，就是他的學「習」進行式－支持習的一國兩制台灣方案，在行動上，他去港、澳中聯辦，為中共所謂「一國兩制的巨大成就」謊言背書，訪中的言行等同為中共代言一國兩制，在做法上藉拚經濟為名叫賣一國兩制，目的就是把一國兩制做到台灣來。

韓國瑜稱中華民國中央政府為「台北方面」，那他是什麼「方面」？（本報資料照）

這種幫中共代言、並叫賣一國兩制的行徑，如不叫出賣中華民國、什麼才叫出賣中華民國，如不叫出賣台灣、什麼才叫出賣台灣？ 再論習近平代表的是什麼？就是中共一黨專政、一人獨裁，他提出的「中國夢」，其實是鞏固專政、獨裁的意識形態工具，這與民主自由的台灣，完全不能相容，韓國瑜等急統派政黨、政客、媒體，在台灣享受民主自由，卻醉在一黨專政、一人獨裁下的所謂中國夢中，自甘墮落為「習粉」。

他們要當習粉、習皇信徒，醉生夢死，就由它去吧，但是，他們卻幫同中共驅使台灣被中國併吞，迫台灣2300萬人及後代子孫，都在中共一黨專政牢籠的桎梏下，永難翻身。

醒醒吧，中國國民黨人！你們跟在韓國瑜後頭搖旗吶喊，力挺他代言、叫賣一國兩制促統，但是，如果中華民國台灣被統、被滅、被併吞，你們只能向中共搖尾乞憐、哀求苟且偷生而不得，只能屈辱投降、亡國亡黨。

醒醒吧，台灣人民！不管藍綠、不論統獨，都必須起來反對一國兩制、反對台灣被中國併吞，否則，在中共一黨專政下，就什麼都沒了，沒了民主自由，哪還能讓你討厭藍綠惡鬥、爭論統獨真假？只有紅色專政下的永遠黑暗！

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