胡，怎麼說》黃袍加身，還必須量身打造！

韓國瑜的5點聲明是什麼意思？說白了，就是「我要、我不要」5字，我要參選總統、我不要參加現行制度的國民黨總統初選。說的更白點，那就是「黃袍加身，還要量我的身訂做」才行！

韓國瑜的5點聲明是什麼意思？說白了，就是「我要、我不要」5字，我要參選總統、我不要參加現行制度的國民黨總統初選。（翻攝謝立聖插畫臉書）

這根本就是中國宮廷文化醬缸出來的產品，在中國宮廷文化，即使是逼宮「篡位」，也要在形式上搞「禪讓」，還要3次勸進、3次辭讓，最後不得已才接受，明明自己操控一切，卻要弄個所謂順天應人的假把戲。

過去中國皇權時代，所謂天下大位，唯有德者居之，其實是有兵權者強取豪奪；現在搞的新步數，則是天下大位，唯鐵粉多者、狠鬥者、激進者居之。如是而已。

郭台銘自稱「媽祖託夢」，要他出來選總統，奉神之名參選，好像回到君權神授、神權政治時代；不過，看了韓國瑜的聲明，郭董恐怕要甘拜下風，因為韓有如自封為「神」、自己就是藍軍唯一的救世主。捨我其誰？

韓國瑜更以「政治權貴」熱衷「密室協商」，痛批國民黨內高層；而他的太太李佳芬先放話指「韓的背後被開槍」，暗指吳敦義、馬英九等說動郭台銘投入國民黨總統初選卡韓。

韓國瑜太太李佳芬先前還放話指「韓的背後被開槍」，暗指吳敦義、馬英九等說動郭台銘投入國民黨總統初選卡韓。（資料照）

只見吳敦義連忙否認有人背後開槍、郭台銘也忙著安撫，替韓設想讓韓能參加、願參加的初選制度，擁韓的藍營中常委、仗韓造勢的立委參選人等更急忙提議修初選制度，改為徵召式初選，韓粉則一如預料湧向國民黨中央，加強施壓「非韓不可」等等。

這一切的一切，都指向國民黨總統提名人選產生方式，必須量韓的身設計打造才行。這不就是前面所說的，黃袍加身，還要量身打造嗎？這下連郭董都不能不放下身段，原表態參加初選的朱立倫、王金平，就像不曾存在似的。

韓國瑜上任高雄市長今天才剛滿4個月，他的政績都還沒看到半點，昨天卻聲明指稱只有台灣好、高雄才會更好云云。這些話除了自曝更上層樓參選總統的強烈意願，根本就是把高雄市長這個位子當做攻佔總統大位的敲門磚、踏腳石，如果他的意圖得逞了，未來豈不也會把台灣也當做敲門磚、踏腳石，那時說的話可能是，中國好、台灣才會好....，所以，台灣必須接受中國統治？必須實施一國兩制才會好？

其實，包括吳敦義、馬英九及國民黨中央，都被韓國瑜及韓粉們當敲門磚、踏腳石，用過後不順他的意，就被打成政治權貴、密室協商，他自己化身平民、苦人的代言人，把權貴與庶民對立起來。吳、馬等國民黨高層自作自受，自作孽、不可活，算是活該吧。

其實，包括吳敦義（右二）、馬英九（左二）及國民黨中央，都被韓國瑜及韓粉們當敲門磚、踏腳石，用過後不順他的意，就被打成政治權貴、密室協商。（資料照）

大家在看國民黨內這場權力遊戲怎麼玩下去，但是，台灣人民必須更百倍警覺的是:國民黨內這場權鬥大戲其實殊途同歸，兩邊的終極目標都是台灣被中國併吞、被中共專制政權統治，那將是一個比悲慘更悲慘、民主自由都將屍骨無存的黑洞！

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