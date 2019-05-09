胡，怎麼說》從台灣看2000億美元超級經貿核彈！

為何美國總統川普上週五突然宣布對中國祭出2000億美元產品關稅升到25%？原因昨天揭曉，就是不滿中國對已談好的貿易協議多項重要核心項目，卻出爾反爾、突然反悔！

這枚2000億美元超級經貿核彈是否引爆，本週五將有關鍵決定。在台灣，除了關心對世界經貿衝擊，我更注意的是中國「出爾反爾、突然反悔」。

假如中國的對手不是美國、假如美國手中沒有2000億美元的超級經貿核彈（後頭還有3250億美元毀滅級核彈）做為報復的本錢呢？中國的出爾反爾、突然反悔的狡計，豈不就可得逞或大部分得逞！

美國能，台灣不能！美國有2000億+3250億美元的超級經貿核彈，台灣沒有！因此，台灣面對中國時，必須加百倍的戒慎防備，因為中國要變臉就變臉、翻臉如翻書。

假如中國的對手不是美國、假如美國手中沒有2000億美元的超級經貿核彈做為報復的本錢？中國的出爾反爾、突然反悔的狡計，豈不就可得逞或大部分得逞！（REUTERS）

檢視目前藍營高唱的和平協議、設形同治外法權租借地的自經區引中國入台、靠中國發大財、三贏等等，都是一廂情願的抱中國大腿，就好比脫光衣服親中舔共，以為讓中國好舒服受用，就可以獲得和平、安全、發大財？

可以預料的是，中國對藍營獻上的台灣各色好禮，先照單全收，也承諾賞給一些甜頭，但是，出爾反爾、突然反悔，正是中國的日常、慣常，對美國都企圖這樣搞了，何況對台灣？對台灣的所有承諾、協定、協議、保證、好康、發財...，中國可隨時收回、也一定會找藉口收回。

結果就是，台灣落入中國掌控，被吃乾抹盡，中華民國被滅亡了，台灣人民也淪入一黨專政統治...。藍營的策略根本就是把台灣、把中華民國往死裡送！

至於國民黨總統初選參選人郭台銘表示，不講九二共識、要講就講「九二共識、一中各表」，他並提出「中華民族底下，一個中華民國、一個中華人民共和國」，即所謂「一中兩國」、「一族兩國」，這段話顯示，郭董比韓國瑜、朱立倫、吳敦義、王金平、馬英九等有guts，更貼近早先藍營尚未全面倒向中國前的「中華民國派」論述。

不過，空講是沒有用的，一中兩國或一族兩國的「兩國對等」，必須做為與中國對話、協商、交流、談判的基礎，中華人民共和國不願與中華民國對等，仍以中央對地方高姿態打壓台灣，就一切免談，郭董敢落實自己的主張嗎？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/