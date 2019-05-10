胡，怎麼說》真、假韓粉、韓黑鑑別準則（試擬）

真、假韓粉、韓黑，如何區分？這裡試擬簡單的兩條鑑別準則:

1、韓國瑜永遠是對的！

2、若你認為韓國瑜做錯了，請看1，並默唸100遍！

只看1，就一切OK，不必看2的，就是真韓粉，而且是鐵粉；看了1、再看2並照著默唸100遍1，就OK的，也算真韓粉。

看了1、2，仍然不能接受、不OK的、仍然有問號的，就可能被打為假韓粉。

完全不能接受以上1、2準則，還一直質疑、公開批判韓國瑜的言行作為，那就被列入韓黑。

真韓粉認為蔣萬安不是韓的「同路人」，甚至在被打入韓黑的邊緣，因而被鎖定攻擊。（資料照）

就試以藍委蔣萬安的「真心話大冒險」，小小測試一下以上的鑑別準則。

蔣萬安講「韓國瑜的支持者比較不理性」，這不過講出藍營不少人的真心話，只因沒關麥，就遭韓粉圍攻灌爆臉書。

攻擊蔣萬安的，真、假韓粉、韓黑應該都有，蔣萬安那句話，顯然違反以上韓粉鑑別準則1，事後又沒公開認錯道歉，也不符準則2，真韓粉就認為蔣不是韓的「同路人」，甚至在被打入韓黑的邊緣，因而被鎖定攻擊。

聲援蔣萬安的不少人，包括藍綠，全台紛傳遭韓粉圍攻，甚至連家人子女都遭暴力語言恐嚇，只因他們都通不過以上述韓粉鑑別準則，都被打為韓黑。

蔣萬安的遭遇，比起去年11月，綠營立委邱議瑩遭韓粉以百萬以上留言惡罵，還不算什麼，那時韓粉簡直就如共軍發動金門砲戰時，「匪砲（當時國民黨政府用辭）」連日狂轟濫炸數十萬發。

韓國瑜在市議會，被問倒、連連跳針答不出，已是日常演出。（資料照）

韓粉這回「萬安襲擊」的陣仗只有去年的百分之一、二，分析原因有2:

1、這畢竟是藍軍「內戰」，韓粉只是要逼蔣萬安及有相同感受及想法的藍軍閉嘴，不敢再批評韓國瑜，掃除韓通往總統之路的障礙物

2、韓粉、韓流聲勢已大逼滑落，部分韓粉則從顯性轉為隱性，諸多事件讓他們感覺貼韓粉標誌，不是什麼光榮的事。

再看韓國瑜在市議會，被問倒、連連跳針答不出，已是日常演出，更「見笑轉生氣」，反批市議員設計他，「我為什麼像小學生站在這裡？」

市長必須接受市議員質詢，這是民主政治的ABC，只因已上任近5個月的韓國瑜，無心市政太打混，表現實在太差，因而出現韓國瑜「給問嗎？」的問號。民主大倒退嗎？

韓粉為了護航韓國瑜，竟去圍剿威脅認真問政的市議員，誰最問倒、問趴韓國瑜，誰被攻擊就最烈。是非顛倒了嗎？

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