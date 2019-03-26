胡，怎麼說》韓國瑜講錯古，朱立倫放煙火！

藍軍2020年總統大選提名，朱、韓兩強相爭已迫近決戰時刻，韓國瑜昨天到中國「講古」（還講錯），朱立倫則大放「煙火」！

國民黨總統候選人初選，朱、韓兩人，朱表態參加初選、韓則等待徵召式初選加入，目前可說一個在場內、一個在場外，卻形成場內、場外隔空拚戰。

韓國瑜應中共之召訪中，他昨天拜見中國國台辦主任劉結一時，聲稱強烈支持九二共識，在劉結一離開後，才講出「中華民國」4字，擁韓藍媒藉此大肆宣揚，不過，還原韓國瑜的談話：「事實上，西元1912年，國父孫中山先生推翻滿清，創立中華民國，就是追求《民主》、民權、民生...」。

這哪是「高喊」中華民國？韓國瑜根本就是在講古、講過去的歷史，在中共眼中，中華民國已是歷史，一個被它們推翻取代的前朝。現在，中共要併吞台灣、強推一國兩制，就是要把在台灣的中華民國也全部消滅掉。韓國瑜真要捍衛中華民國，就應高喊「反對一國兩制」，怎麼卻去密會港澳中聯辦主任、為一國兩制背書，有若一國兩制實習生去中國學「習」，幫助中共消滅中華民國呢？

韓國瑜應中共之召訪中，他昨天拜見中國國台辦主任劉結一時，聲稱強烈支持九二共識，在劉結一離開後，才講出「中華民國」4字。（中央社）

講古，還講錯！孫中山的三民主義很多人都讀過，就是「民族、民權、民生」，韓國瑜自稱孫中山信徒，怎麼連最基本的都口誤，說成「《民主》、民權、民生」？在過去考三民主義早就死當！

再看最近被韓流衝的七暈八素、又屢遭吳敦義以徵召式初選狙擊的朱立倫，在韓國瑜之後，卻也大放煙火，他臉書開直播稱，如當選總統，將邀習近平在823砲戰紀念日到金門舉行朱習會，共同發表永久和平宣言。

1958年823當天下午5時30分，共軍以重砲轟擊金門，當天就落彈5.7萬發，國軍隨後反擊，爆發金門砲戰。朱立倫昨天的金門永久和平宣言，是比照823砲戰當天也放5.7萬發煙火嗎？

習近平講白了，九二共識就是一個中國、共謀統一、探索一國兩制台灣方案，朱立倫是要「照單全收」嗎？如不照單全收，就不會有金門習朱會，如照單全收，就是準備投降的進行式，那習近平就是到金門「視察」囉？！

朱立倫臉書開直播稱，如當選總統，將邀習近平在823砲戰紀念日到金門舉行朱習會，共同發表永久和平宣言。（朱立倫臉書）

放政治煙火，大風吹散也就罷了，講古講錯，修正一下就混過去了，但是，在煙火、講古的炫惑之間，「一國兩制」大浪正席捲而來，竟成國、共兩黨唱和一個中國的新通關密語，台灣人民再不馬上醒覺、慎防，屆時要後悔已來不及了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/