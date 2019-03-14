胡，怎麼說》禿子參選像月亮 初一十五不一樣

不怕一萬，只怕萬一！

韓國瑜一句反問「誰說的？」、吳敦義一句保留「萬分之一」徵召的可能性，國民黨總統候選人提名爭奪戰，又重陷泥水混戰狀態。

誰怕萬一？就是朱、王、馬、吳所謂藍營4個太陽，當「萬一」出現了，就是定於一尊，而一尊不是他們，他們即使是「一萬」，也都得墜落、靠邊站。

「萬一」真的好厲害，4個太陽中民調落後的吳敦義，以國民黨主席身分再度祭出「萬一」必殺絕技，把自己也列入可能被「萬一」幹掉的人選之一，立刻讓正衝刺競逐藍營參選總統代表權的朱、王、馬，手足無措，嘴忙腳亂。

誰是吳敦義的「萬一」？當然就是韓粉嗆聲力挺的「給我韓國瑜、其他免談」。前幾天，傳出韓國表明4月不會去領表參加國民黨初選，高雄市長他會做滿云云，4太陽心頭大定，紛紛尊重及大讚韓國瑜的決定，爭著自封自己就是韓國瑜最麻吉，說什麼國民黨需要多幾個韓國瑜...，太陽們竟然放下身段大拍韓國瑜馬屁，簡直肉麻兮兮。

民調落後的吳敦義，以國民黨主席身分再度祭出「萬一」必殺絕技，把自己也列入可能被「萬一」幹掉的人選之一。至於誰是吳敦義的「萬一」？當然就是韓粉嗆聲力挺的「給我韓國瑜、其他免談」。（本報資料照）

不料，韓國瑜之後面對記者提問是否做滿高雄市長4年任期時，一句反問「誰說的？」，就否定原傳出的不參選2020年總統說法，吳敦義又趁機再祭出「萬分之一」，於是藍營又是一番混戰...。

還記得韓國瑜那句「秃子跟著月亮走，我們跟著秃子走」競選口號嗎？就以月亮為喻，韓國瑜參不參選2020年總統，就像月亮，初一十五不一樣。 當然，參選總統是個人的權利，即使他講了一萬遍「不參選」，在最後期限仍決定「參選」，雖然會面對政治誠信的質疑，但只要國民黨內同意、接受，沒什麼不可以。至於初選、徵召之爭，那是國民黨內家務事，只要合法合規，就由國民黨內自己玩吧，無論是韓、非韓，反正會推出人選。

現在觀察點設定3月16日的4席立委補選，有如藍、綠的2020大選前哨戰。尤其藍營，4席立委勝負比例，將直接影響是4個太陽之一的「一萬」、或韓國瑜的「萬一」，誰掛藍營帥旗出馬爭奪2020年總統寶座。

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