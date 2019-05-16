胡，怎麼說》郭董「兩國」說被封口？老K只剩搖尾巴!

郭台銘日前表示，沒有一中各表，就沒有九二共識；一中各表就是兩個中國，中華民國和中華人民共和國。郭董談話讓人感覺，中國國民黨總算出現一個「中華民國派」的總統初選參選人。不過，在被國民黨其他要角「圍毆」、黨魁吳敦義「指教」、中國國台辦否認之後，郭董好像被封口了？!

郭台銘談話應該是一中各表的「兩國」表述或兩國說，其實還算不上「兩國論」。過去國民黨內的「中華民國派」，就是這樣表述，十多年前馬英九競選總統及上任初期，對岸表述中華人民共和國、這邊就表述中華民國，一邊表述一國，那不是兩國又是什麼？

明明是兩國，馬英九等國民黨人卻從不敢提「兩國」二字，不敢提兩國，卻又強調「各表」，根本就是睜眼說瞎話、自欺欺人，遇到中共就矮半截，有如沒了國格主權骨頭的軟體動物。近年更連各表二字都成了禁忌！

郭台銘日前表示，沒有一中各表，就沒有九二共識；一中各表就是兩個中國，中華民國和中華人民共和國。（本報資料照）

郭董「老實說」，他講的「兩國表述」只是把一中各表的實況講出來。不料，卻好像觸犯了國民黨的天條、大忌，遭到朱立倫、吳敦義等人的「圍毆」，主因有二：

1，郭董敢老實說、他們不敢說，映照出朱立倫、吳敦義、韓國瑜、馬英九等諸要角有如軟體動物的真面目。

2，國民黨全黨上下忙著親中舔共唯恐不及之時，郭董的「兩國表述」老實說橫裡殺出，恐怕會觸怒中共、壞了國 共的「共謀統一」大計。

中國國台辦被問到郭董的「兩國表述」，只重申了一個中國、兩岸同屬一中的舊調，而未如對蔡、賴的變臉跳腳如瘋子罵街。其中是否另有玄機？值得探究。不過，中共的尾巴又尾巴媒體則警告藍營參選人謹言慎行。

郭董是否堅持老實說，不理會來自國、共兩邊的「封口令」，不受藍營眾軟體動物影響、不接受吳敦義的指手畫腳、不理會中共尾巴媒體警告，以藍營唯一正港「中華民國派」、有guts的打選戰？或就此龜縮？大家就聽其言、觀其行！

如果郭董最後也認低做小、在壓力下封口，那麼，中華民國派在國民黨要角裡就絕種了，國民黨將只能跟在中共後頭搖尾巴，先搖一個中國、共謀統一、再搖一國兩制、最終尾巴搖來搖去的就是一黨專政...。

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