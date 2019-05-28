胡，怎麼說》防韓的總和-藍軍新鐵三角將成局？

前文分析綠營內鬥的「討厭」升溫效應後，今天看藍營內鬥，在總統初選亂鬥渾沌中，浮現的是韓、非韓兩個陣營，愈來愈壁壘分明。

非韓陣營「藍軍新鐵三角」逐漸浮出，即郭台銘、王金平搭配競選正副總統、朱立倫出任閣揆。當然，郭、王、朱新鐵三角要從想像到成局，還有一大段路，最關鍵的是新鐵三角必須能突破韓粉封鎖，郭台銘初選勝出。

韓國瑜及韓陣營非省油燈，6月1日韓粉集結台北凱道大造勢，營造的就是2020年藍軍非韓不可、韓國瑜優先的聲勢，仗著韓粉的戰力，向非韓陣營示威，破解新鐵三角可能成局的威脅。

藍軍非韓陣營諸將對6.1韓陣營大造勢的看法，就可窺知韓、非韓兩陣營已暗中對陣的情況。

從藍軍非韓陣營諸將對6.1韓陣營大造勢的看法，就可窺知韓、非韓兩陣營已暗中對陣的情況。郭台銘（左起）、韓國瑜、王金平、朱立倫。（報社合成照）

郭台銘 :韓國瑜拚造勢，我拚經濟！

朱立倫 :黨內初選，不必勞民傷財造勢！

王金平 :他辦他的！盼金平之友會遍地開花。

韓國瑜揮韓粉大軍北攻首都，柯文哲也如芒刺在背。他直截了當的稱，韓國瑜這是政治100分、經濟0分。算是報了韓國瑜比喻他「抽頭」、「國民黨拉肚子、柯文哲就身體壯壯」的兩箭之仇。

其實，6.1韓陣營大造勢，除了向藍營威力展示，更有為韓國瑜下滑的民調止跌的用意。不過，在聲勢看好、漲勢很猛之時，愈造勢聲勢愈擴張膨脹；從高處下滑、跌勢很快之際，造勢訴求的是同溫層的鐵粉內聚力，可以營造的很熱烈而慷慨激昂，但因無法外擴漫延，很快就會消風退燒。

其實，6.1韓陣營大造勢，除了向藍營威力展示，更有為韓國瑜下滑的民調止跌的用意。日前臉書社團就po文打臉韓國瑜，不是說重心都在高雄？首場造勢活動竟然選台北？！（翻攝自《只是堵藍》臉書）

藍營新鐵三角成形？或新鐵三角的想像破功、韓國瑜一統藍營？6.1韓陣營大造勢情況及稍後的局勢變化，將是重要觀察點。

最近韓國瑜的負面消息突然增多，韓暗指遭監控監聽啦、韓黑抹黑啦云云，不過，分析那些負面消息的內容及出現時機，頗有韓陣營自己先動手「清理戰場」的味道，畢竟這樣比潛伏流傳的殺傷力小的多，再不就是非韓陣營放出以影響初選。硬栽在綠營政府身上，根本沒證據、也沒道理。頂多就是綠營名嘴趁機插花及見縫插針而已。

像韓市長辦公室被小偷侵入，卻暗指像水門案似的天大地大，但，證據呢？沒有！而且，直接辦案的可是韓國瑜轄下的高雄市警局！若真敢吃案或大案小辦，韓國瑜雖光頭但又不是吃素的，能饒過嗎？

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