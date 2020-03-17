胡，怎麼說》武肺疫情緊急，緊急命令應超前部署！

防疫措施限制人民的自由，尤其禁止出國，引發爭議，不過，今天限制少數人的自由，就是為了維護明天所有台灣人民的自由！

武漢肺炎事態太緊急了！因此，無論是立法充分授權給中央流行疫情指揮中心指揮官決定，甚至必須提升到最高層級的總統依憲法增修條文第二條，經行政院會決議發佈「緊急命令」，做必要之處置，現在都已到了決策的關頭，應該準備超強部署，沒有多少磋跎的時間了。

武漢肺炎事態太緊急了！圖為疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照）

武漢肺炎風暴席捲全球，歐美、中東、亞洲、非洲等正遭病毒狂襲，已無苟免之國，截至目前為止，台灣在病毒風暴的前線，但防疫工作獲得舉世交相讚譽，不過，新的情勢是台灣有如病毒風暴巨浪中的「浩海孤舟」，尤其出國旅遊把病毒帶進台灣，近兩天就有14起確診病例，成為令人最擔憂的病毒破口。

例如，新北市有一里長，明知旅遊目的國的疫情嚴重，卻趁著尚未提升到最高層級警示帶團出國，還打主意稱如回國時提升到最高層級，他們需被隔離14天，還可爽領14000元。明知這種心態、行為都惡劣，很多人非常憤怒，但是，目前的法令就是有漏洞，他們如厚著臉皮就鑽，你能奈他何？

例如，新北市有一里長，明知旅遊目的國的疫情嚴重，卻趁著尚未提升到最高層級警示帶團出國，還打主意稱如回國時提升到最高層級，他們需被隔離14天，還可爽領14000元。（圖取自PTT）

武肺病毒肆虐至今，人類與病毒這場戰役，可以看出的是，人類已沒有「最佳方案」，因為最佳方案已被武肺病毒的產生國-中國搞掉了、給WHO浪費掉了，若中國不隱匿疫情、資訊公開透明，WHO也能發揮專業統合全球防疫，讓病毒受制於一隅，無法大量散佈，這是最佳方案，但永遠消失無蹤。

除了台灣及少數國家，大部分國家連「次佳方案」，即邊境嚴防、境內嚴控、把病毒侷限在可控制的少數病例等也沒了，目前正落入「最壞方案」、「次壞方案」之間的選擇。

「最壞方案」就是全面失守，不論主動棄守或被病毒完全攻陷而失守，只能任由病毒肆虐，大部分人會感染病毒，自己產生抗體，從而獲得免疫力，醫療體系不用在防疫而用在收治病患，所謂群體免疫（Herd Immunity）其實就是這種思考。

但是，武肺病毒現在並沒有特效藥、更沒有疫苗，這簡直有若「病毒天擇」，在最壞方案之下，英國自己估計，恐將有80%的人口感染，15%即790萬人需住院治療，美國估計則有2億人遭感染、德國也估計最壞是60到70%約5000萬人遭感染，即使死亡率百分之一以下，那都是以十萬、百萬人計，其他國家醫療能力會比美英德三國強嗎？根本都是承受不起之重！

「次壞方案」就是目前歐美亞及以色列等多國被迫採取的國家進入緊急狀態、全境封鎖、不准進出、境內集會活動全停、非必要的人口移動都停等等，嚴厲限制人民自由的措施，設法使疫情擴散速度減緩，再來設法控制住。這樣做的結果如何？目的是否達成？都尚在未定之天，因為還涉及行政效率以及採行嚴厲管制是否及時而定。

「次壞方案」就是目前歐美亞及以色列等多國被迫採取的國家進入緊急狀態、全境封鎖、不准進出、境內集會活動全停、非必要的人口移動都停等等，嚴厲限制人民自由的措施，設法使疫情擴散速度減緩，再來設法控制住。（法新社）

台灣所幸在防疫團隊的決策及時、超前部署、醫療研究團隊專業能力強、醫護公衛體系人員負責盡職、又有SARS的病苦經驗，目前尚能維持在「次佳方案」的狀態中，不過，總是有人製造病毒破口的驚險、如刻意出國到疫區玩、不誠實申報、隔離仍趴趴走、政治上扯防疫後腿等等），台灣稍有不防、不慎、差池，可能就成千古恨。

從次佳方案到落入次壞方案，只是一線之間，政府單位應該再度超前部署，該立法完全授權防疫指揮官就應完備法規體系，總統到了該發布緊急命令之時，更不能有絲毫遲疑！

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